¿Cuáles serán las funciones del esposo de Claudia Sheinbaum?

Por primera vez México tendrá a una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, por lo que su esposo, y de acuerdo con la experiencia de otros países, podría considerarse el primer caballero, pero en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa, Beatriz Müller rechazó ser la "primera dama", por lo que no existe figura para nombrar a José María Tarriba.

Las esposas de los mandatarios federales no han sido consideradas funcionarias públicas, no se les exige responsabilidad o cuentas en el Congreso de la Unión, tampoco se presentan a tomar protesta, más que como acompañantes.

Sin embargo, en la esfera pública hay un "deber ser" que responde a los intereses de su cónyuge, partido político al que pertenecen, así como a las normas sociales del momento, lo que puede jugar a favor o en contra de Presidente, en este caso Presidenta.

En la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, su esposa Angélica Rivera utilizó los medios de comunicación para hacer propaganda de "amor" a favor del candidato.

Luego, un periodista al ver su estilo de vida, al llegar a la Presidencia, inició una investigación que terminó en el destape de la "Casa Blanca", un reportaje sobre corrupción en el sexenio del priista.

Con las redes sociales el escrutinio de las figuras públicas es mayor porque en un segundo se viralizan sus acciones y dichos.

Con anterioridad, la primera dama participaba en órganos públicos con carácter honorífico, acompañando al Presidente a los actos ceremoniales.

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García, renunció a su cargo honorario como presidenta del DIF, común en las primeras damas, y fue incluida en el gabinete de su pareja como la titular de "Amar Nuevo León", encargada de comunicación social e implementar programas especiales.

A nivel mundial, los esposos de las mandatarias han tomado papeles secundarios, algunos de los primeros caballeros son:

Joachim Sauer marido de Angela Merkel, excanciller de Alemania.

Denis Thatcher fue el esposo de Margaret Thatcher, la primera ministra de Reino Unido.

Néstor Kirchner, expresidente de Argentina, casado con Cristina Fernández, quien asumió como mandataria de la Patagonia años después que su esposo.

José María Rico Cueto esposo de Laura Chinchilla Miranda, presidenta de Costa Rica.

En el caso de José María Tarriba, esposo de Claudia Sheinbaum, aún se desconoce qué funciones realizará.

¿Quién es José María Tarriba?

José María Tarriba tiene un doctorado en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como estudios en la Universidad de California en Irvine.

Obtuvo el Premio Weizmann por la Academia de la Investigación Científica por la mejor tesis doctoral en ciencias exactas presentada en México, durante 1994.

Habla inglés, así como la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

Su experiencia profesional está centrada en el sector bancario en el área de riesgos en donde ejerció como analista cuantitativo en Banamex y Santander.