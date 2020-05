Cualquier ciudadano sin seguridad social puede ir al IMSS por Covid-1

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que cualquier ciudadano sin seguridad social que tenga Covid-19 puede acudir a los hospitales del Instituto para ser atendidos.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el director del Instituto dijo que frente al reto inédito que representa la atención médica por el coronavirus sería una gran contradicción cerrar las puertas y la posibilidad de que un mexicano o una mexicana reciba el cobijo del Seguro Social.

El funcionario señaló que no es un tema solamente legal o administrativo, sino que además los mandata la Constitución que habla del derecho a la salud de todos los mexicanos y todas las mexicanas.

"El IMSS debe hacerlo y moverse en esta dirección. ¿Cuál es la clave de esto? Que lo hagamos de manera comprometida, que lo hagamos de manera oportuna, eficiente, rápida, sobre todo que lo hagamos de manera ordenada y sobre todo coordinada".

El presidente López Obrador destacó que todos los hospitales tienen la obligación de atender a la población en general que no tiene seguridad social.

"Esto es llevar a la práctica ese principio, sería violatorio a la Constitución si va un enfermo y no lo pueden atender si no es derechohabiente que quede muy también claro para directivos de hospitales".