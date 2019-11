Cualquiera con celular es periodista, pero se debe cuidar a quién recurres para informarte: Adela

El avance de las tecnologías de la información ha evolucionado rápidamente, podemos estar conectados en cualquier parte del mundo, por ello, Adela Micha considera que el periodismo se ciudadanizó y generalizó.

"El periodismo se ha democratizado, todos los que tienen un celular hoy en día pueden ser reporteros y periodistas en potencia, ahora es fácil crear un medio de comunicación, pero por lo mismo debemos tener cuidado con a quién le tienes la confianza, de a quién recurres para informarte", expresó.

Micha asegura que su credibilidad y confianza que tiene dentro del público como periodista la ganó gracias a que se esmeró en construirla durante sus 30 años de carrera.

La también conductora se encuentra trabajando en un proyecto de periodismo digital llamado "La Saga", ella cuenta que esta transición de los medios tradicionales a los digitales fue complicada porque al principio no sabía utilizar las redes sociales de una forma que ella considera correcta.

"Empezamos este proyecto con un par de camaritas y ahora tenemos muchos seguidores, son logros muy importantes para mí, pero no fue fácil, de pronto no sabíamos ni usar las plataformas, pero nos adaptamos, tenemos el oficio y encontré que en el medio digital lo mejor es la naturalidad y lo orgánico, entre más sincero seas es mejor y así la gente termina creyendo en ti", menciona.

La también periodista dice que la tecnología avanza muy rápido y que cada medio de comunicación y plataforma digital tiene su propio lenguaje porque, de acuerdo con ella, no es lo mismo un mensaje de prensa, radio o tele.

"Lo mismo ocurre con las redes sociales, no puedo hablar igual en el noticiero que en Youtube, aprendí lo que le gusta e interesa a la gente que nos sigue gracias a la retroalimentación y darle al público lo que quiere escuchar", expresa Micha, "pero no siempre porque aquí mando yo", agrega bromeando.

Adela Micha presentará la tercera edición del "Maratón de La Saga", donde invitará a diversos cantantes y personajes de la farándula como: El Escorpión Dorado, Matute y el programa "Me Caigo de Risa", esta edición se llevará a cabo en el Centro Cultural Roberto Cantoral el próximo 27 y 28 de noviembre, con ella, Micha busca que las personas se sientan como en casa.

"Siempre había soñado con llevar lo que pasa en mi casa con amigos, familia y personas cercanas a la pantalla, ahora llevo lo que pasa en mi sala a un show en vivo, con este programa quiero que la gente haga lo que le gusta y lo que quiere", comenta.