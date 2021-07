"Cualquiera tiene el derecho de participar", dice Sheinbaum sobre destape de Ebrard

Luego de que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, confirmó que va por la presidencia de México en el 2024, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que "está bien", pero cualquier persona podrá participar en la encuesta para ser candidato a la presidencia sea parte del gobierno federal o no.

Durante la presentación del programa de los 500 años de resistencia indígena, Sheinbaum destacó que tiene respeto por todos lo que quieran participar para la elección de la candidatura rumbo a la presidencia.

"El presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha mencionado a Rocio Nahle, Tatania Clouthier, Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente, a todos ellos y a quien quiera participar en su momento en la encuesta, por supuesto lo respeto mucho y creo cualquiera tiene el derecho de participar en esta encuesta sea parte del Gobierno federal o no", señaló.

A pregunta expresa si el canciller Marcelo Ebrad se anticipó a los tiempos para alzar la mano para la candidatura, Sheinbaum dijo "no quiero comentar sobre eso porque va a hacer la gran nota".

Ebrard se destapa en la mañanera

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó que buscará ser candidato presidencial en 2024 y aseguró que pidió a su equipo y colabores "no distraernos", seguir trabajando de manera eficiente, respetar a los demás aspirantes y prepararse para cuando lleguen los tiempos.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes en Palacio Nacional, el canciller Ebrard agradeció al titular del Ejecutivo que lo tome en cuenta como aspirante para 2024.

"En primer lugar, les dije 'hay que agradecer al Presidente que nos tome en cuenta'; segundo lugar, faltan dos años y medio, dediquemos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo.

"Seamos consistentes, perseverantes y leales, y por supuesto, cuando se den las normas, lleguen los tiempos faltantes, estamos a la mitad del gobierno; cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se den", dijo.