"Cuando alguien es grosero y se pasa, se le revierte", señala AMLO

Al señalar que su gobierno no aspira a silenciar a nadie y que no hay censura, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó, por tercera ocasión, el caso del rapero Pablo Hasél, quien fue detenido en España por criticar a la monarquía.

En su conferencia de prensa de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador recordó cómo el músico hizo una canción en la que cuestionó al rey emérito Juan Carlos I y "supuestamente exalta al terrorismo, y a la cárcel".

"Eso nosotros no lo vamos a hacer aquí. Libertad a todos. ¿Y cuál es el límite? Que uno mismo se ponga, porque cuando alguien es grosero y se pasa, se le revierte, más en nuestro país, porque la gente es muy respetuosa. Es autolimitarnos, nada más", expresó López Obrador.

En su conferencia de prensa de este martes, el presidente López Obrador recordó que cuando era oposición, aguantó huevazos y "recordatorios para Manuelita", su madre. Además pidió actuar de manera pacífica y no albergar odios ni rencores.

"Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante, avanzando, avanzando, avanzando y tenerle confianza al pueblo, porque nuestro pueblo es muy respetuoso, mucho, mucho, muy respetuoso en general; hay excepciones, pero por lo general es muy respetuoso, y más la gente humilde, que es la mayoría en nuestro país.

"Donde son más groseros son sectores de clase media y arriba, son más irrespetuosos; pero abajo, aunque estén en otros partidos, la gente respeta, aunque no coincidan; pero arriba son muy agresivos", señaló el pasado 2 de marzo.

Por tercera ocasión, el presidente se refirió al rapero español. En su conferencia del pasado 18 de febrero, López Obrador pidió que sacaran "del tambo" a Pablo Hasél.

"¿Ya lo sacaron de la cárcel? Lo repito, porque yo quiero que lo saquen de la cárcel, por injurias al rey, un rapero que hace una composición, una canción, que hace un cuestionamiento, al tambo; aquí no, nada, libertad. Todo mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse y respetamos a todos", declaró ese día.

Un día antes, condenó la detención y refirió: "Nosotros no vamos a hacer nunca eso. Imagínense si yo meto una denuncia contra Aguilar Camín, que me dijo que era yo un, no lo puedo repetir; que me insultó".