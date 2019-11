Cuando AMLO mandó al diablo a las instituciones

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que "mandar al diablo" a las instituciones "no es una decisión correcta", en referencia a que los panistas desconocen a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Sin mencionar nombres, señaló que la Constitución establece que todo servidor público debe acatar a la CNDH, pues de no hacerlo cae en desacato.

"El artículo 102 de la Constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones de la @CNDH. La autoridad que no lo haga incurre en desacato, en términos del 108 constitucional. Mandar al diablo las instituciones no es una decisión correcta", escribió en sus redes.

Sin embargo, esta frase tiene su historia.

Al diablo las instituciones

En el 2006 y después del desafuero, AMLO dejó la jefatura de Gobierno para contender por la Presidencia con una popularidad a tope.

Durante la campaña y ante un intercambio de acusaciones entre López Obrador y Fox, el tabasqueño dijo en un mitin "Cállate chachalaca", lo que el panismo utilizó para realizar spots en los que utilizaba esa frase para mostrar a AMLO como una persona intolerante y semejante a Hugo Chávez, con quien lo comparaban.

Felipe Calderón era el candidato panista y contrató a Antonio Solá, un estratega político español, quien creó la campaña del "peligro para México", en la que se intentó mostrar a López Obrador como al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

La campaña le generó a Calderón popularidad, pero también causó una división en la sociedad, entre los simpatizantes y los detractores de Obrador.

El día de la elección, el 2 de julio del 2006, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, salió a decir en cadena nacional que los resultados de la elección eran muy cerrados, por lo que no podía dar a un ganador.

El día en que AMLO perdió por el 0.56%

Tanto Calderón como López Obrador se declaraban ganadores, pero el tabasqueño señalaba que había un fraude electoral en su contra.

El 30 de julio de 2006, AMLO convocó a sus seguidores para que tomarán Paseo de la Reforma en plantón total como protesta.

Los gritos y pancartas de "votoxvoto y casillaxcasilla" se escuchaban y se veían durante las protestas de los obradoristas.

El 6 de septiembre el Tribunal Electoral dio la ventaja a Calderón por 0.56% de los comicios. Ante ello, AMLO pronunció en otro mitin la frase "¡Al diablo con sus instituciones!". En aquel momento, el ahora Presidente fue quien utilizó esa frase, que hoy es utilizada para criticar a Rosario Piedra, quien fue impulsada por él mismo para ser la titular de la CNDH.