¿Cuándo cae la Semana Santa en 2023?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- El año 2022 está por concluir y con él, muchos se preguntan cuándo serán los días de asueto y festivos que traerá consigo el 2023, con el fin de planificar sus vacaciones o descansos.

Y es que, aunque faltan algunos meses para que llegue, la celebración religiosa de semana santa es una de las fechas más esperadas del año para los mexicanos, pues las escuelas y algunas empresas estipulan esos días como de asueto.

¿Cuándo es Semana Santa en 2023?

De acuerdo con el calendario litúrgico, la semana santa será en las siguientes fechas:

2 de abril - Domingo de Ramos

6 de abril - Jueves Santo

7 de abril - Viernes Santo

8 de abril - Sábado de Gloria

9 de abril - Domingo de Resurrección

Los días 3, 4, y 5 de abril los empleados suelen trabajar.

¿Es obligatorio el descanso en Semana Santa? De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el jueves y viernes santo no son días de descanso oficial u obligatorio.

No obstante, puede haber acuerdos entre el patrón y el trabajador para no laborar durante ese periodo.

Respecto a las escuelas, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estipula que las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 3 de abril y terminarán el viernes 14 del mismo mes.

¿Cuánto deben pagar por trabajar en Semana Santa? Al no ser un descanso oficial en la Ley Federal del Trabajo, los empleados no reciben un pago extraordinario por laborar en esas fechas.