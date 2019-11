Cuando Evo Morales llamó "lacayo del imperialismo" a Peña Nieto

Evo Morales viaja esta noche de Bolivia a México luego de haber presentado su renuncia como presidente de ese país, obligado por las fuerzas militares y policiales.

En su cuenta de Twitter, el exmandatario expresó su agradecimiento por el recibimiento y el apoyo del gobierno de México, "país hermano", pero las relaciones de Evo con los gobernantes de México no siempre fueron las mejores.

En 2014, Evo Morales llamó "lacayos del imperialismo a los entonces presidentes de México, Enrique Peña Nieto, de Colombia, Juan Manuel Santos, de Chile, Michele Bachelet, y de Perú, Ollanta Humala, al descalificar la integración de la Alianza del Pacífico.

"Los Presidentes de la Alianza del Pacífico son lacayos del imperialismo. Algunos presidentes se dicen socialistas, pero son capitalistas, qué clase de socialistas son", sentenció en una entrevista con el diario La Tercera de Chile.

De acuerdo con EL UNIVERSAL, al ser consultada al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores no se pronunció tras los dichos, y trascendió que no hubo nota diplomática al respecto.

Este domingo, luego de que la OEA encontrara irregularidades en los más recientes comicios, Evo Morales renunció a la presidencia, obligado por la falta de apoyos del ejército y de la policía.

Fue el domingo cuando México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ofreció asilo a Morales y a otros veinte bolivianos. Este lunes, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que Morales aceptó el asilo y más tarde, que ya volaba rumbo a México.