¿Cuándo inician las clases presenciales en San Luis Potosí?

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Efraín Luna Barrios, coordinador de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, indicó que el regreso a clases cien por ciento presencial, en todos los niveles educativos que se realizará el próximo 14 de febrero, debido a las condiciones que hay en el estado por Covid-19.

Explicó que pese a que se mantiene la cuarta ola de contagios por Covid-19 en la entidad potosina, las infecciones y hospitalizaciones se han mantenido en las últimas semanas con una tendencia a la baja, lo que permitirá el regreso a clases presenciales para los alumnos y alumnas de todos los niveles educativos.

Además de que la variante ómicron, predominante en el estado, no ha atacado de manera severa a las y los potosinos que la han adquirido, por lo que se prevé que los casos continúen disminuyendo. No obstante hizo un llamado a la ciudadanía reforzarlas medidas de protección frente al SARS-CoV-2 y mantener filtros sanitarios en casa para prevenir posibles contagios.

Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Daniel Acosta Díaz de León, indicó que la determinación del retorno a las aulas, para el cien por ciento de las y los estudiantes de San Luis Potosí, deriva de los problemas en salud mental que han presentado los menores tras un encierro prolongado.

Luego de un estudio de los casos de contagio en menores de edad, se descubrió que las infecciones por Covid-19 en niños, niñas y adolescentes del estado representan solo entre el uno y el tres por ciento de los caso registrados desde el 2020, es decir, la incidencia de casos por coronavirus en los menores es baja, por lo tanto no hay fundamentos para que se pueda limitar el regreso a los centros educativos de manera física.