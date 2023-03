Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa

A-AA+

La Semana Santa es una fecha importante para miles de mexicanos. En este periodo se conmemora la fiesta cristiana que recuerda la historia de Jesús de Nazaret, por ello, se suspenden clases.

Las vacaciones de Semana Santa no son disfrutadas por todos, pues las empresas no las consideran como asueto ni tampoco están establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Con algunas excepciones, se otorga día libre el 6 y 7 de abril.

No obstante, los estudiantes son los que se ven más beneficiados por Semana Santa. Y es que, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este 2023 el periodo de descanso se prolongará más de lo normal.

¿Qué días corresponden a vacaciones de Semana Santa, según la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar 2023, Semana Santa comenzará a partir del lunes 3 de abril y contará con 10 días hábiles de descanso. Es decir, que los alumnos retomarán actividades el viernes 14 de abril.

Sin embargo, este año las vacaciones se juntarán con el último puente de marzo. Por lo que estudiantes de todos los niveles educativos suspenderán actividades antes de lo previsto por la SEP.

Según el calendario de la SEP, el último fin de semana largo o megapuente de marzo está programado para el viernes 31 con motivo de la Junta del Consejo Técnico Escolar. De tal modo que las vacaciones iniciarán desde mucho antes.

En síntesis, los alumnos dejarán de ir a las aulas desde el viernes 31 de marzo y regresarán hasta el lunes 17 de abril del 2023. Por ello, se dice que las vacaciones de Semana Santa serán más largas de lo común.

Después de Semana Santa, ¿qué días serán de asueto?

Si bien los trabajadores no gozarán de los mismos días de descanso que los alumnos, después de abril se presentarán fechas que se consideran como descanso obligatorio en el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

El mes de mayo cuenta con un día festivo oficial que corresponde al lunes 1, por el Día del Trabajo. Sin embargo, algunas empresas e instituciones también otorgan el viernes 5 de mayo, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Puebla, aunque no este no es oficial.