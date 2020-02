¿Cuándo se activa la Alerta Amber y en qué casos no aplica?

La Alerta Amber es un programa de localización y búsqueda que notifica y alerta la desaparición de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en un determinado riesgo.

La alerta contiene datos y fotografías del menor en cuestión y su difusión es masiva e inmediata para potenciar su búsqueda. La alerta puede ser emitida de manera estatal o internacional dependiendo el caso.

Esta se activa a través de la Fiscalía de Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) quien evalúa y analiza el caso a nivel nacional.

Protocolos de activación de la Alerta Amber:

Que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años.

Que se encuentra en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal.

Que exista información suficiente: nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta que portaba al momento de la ausencia, así como la descripción de las circunstancias de los hechos, las personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y alguna otra información que se considere relevante.

¿Y si no aplica la activación de la alerta? En caso de no reunir los criterios suficientes para dar con la activación de la alerta, las autoridades correspondientes de todas formas llevarán a cabo la investigación y pronta localización de la persona ausente.

El mecanismo de la alerta es independiente a la investigación, por lo tanto si no se procede a dar la activación de la misma no significa que no se lleven a cabo las acciones para la pronta ubicación del menor.