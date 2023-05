Cuando te obligan a comprar dulces también es un asalto

A-AA+

CUAUTITLÁN, Méx., mayo 8 (EL UNIVERSAL).- .- En redes sociales se revivió un video del momento en que unos sujetos ejercen presión psicológica para obligar a los pasajeros de una combi a comprarles dulces o atenerse a las consecuencias.

"Yo sé que se vale, se puede. Es mejor que robar", exige sujeto a pasajeros

"Son dos chicles por 10 pesos. Yo sé que se vale, se puede. Es mejor que robar", exige en actitud retadora y agresiva uno de dos "vendedores" que exigen la compra forzada a pasajeros, mientras truena sus dedos y los señala casi uno a uno, dentro de una camioneta de pasajeros en la zona de Santa Elena.

Este asalto disfrazado como venta obligada habría ocurrido en 2021, pero el video volvió a compartirse en redes sociales recientemente; sin embargo, este tipo de robos ocurren todos los días dentro de unidades del transporte público de pasajeros en el Valle de México.

"¡No te burles!", amenazó de forma directa a alguien que dudó en que la compra de chicles era a fuerzas. "Si quieren avanzar va a ser sencillo. Dos por 10 pesos. Si quieren bajar a preguntar al chofer", reiteró su amenaza el presunto vendedor.

"Es que nada más traigo… ", le suplicó una joven temerosa que le mostró unas monedas y le pidió perdón al sujeto por no poder cumplir su exigencia, para que la dejaran bajar.

De forma agresiva el presunto vendedor siguió reclamando el pago, por lo que otra pasajera accedió a pagar la cuota forzada de la joven y pidió al sujeto que la dejara bajar "se va a bajar la chica , yo ya le compré su parte".

¿Por qué los asaltos psicológicos casi no se denuncian?

En el Estado de México todos los días se denuncian en promedio 20 asaltos violentos dentro de unidades de transporte público de pasajeros, ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia mexiquense.

Estos asaltos en combis, camionetas y autobuses aumentaron de mil 828 en los primeros tres meses del año pasado a mil 865 en el mismo lapso de este año, revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

No obstante, las ventas de dulces forzadas que realizan con amenazas y violencia no son denunciadas ante la Fiscalía mexiquense " ¿quién te va a querer recibir una denuncia por 10 pesos?", afirmó una pasajera víctima de este delito.

"Te quitan 10 pesos, pero te dejan temblando por sus amenazas, lo que realmente te roban es la tranquilidad", lamentó Graciela, quien todos los días viaja en transporte público de Cuautitlán rumbo al Periférico Norte.