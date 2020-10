¿Cuándo y cómo serán las elecciones en Estados Unidos?

En menos de un mes, los votantes estadounidenses tendrán que elegir entre Donald Trump y Joe Biden. A diferencia de México, Estados Unidos elige o reelige a su presidente cada cuatro años. Este año, la elección presidencial se realizará el martes 3 de noviembre.

Sin embargo, el sistema electoral de Estados Unidos es un poco más complejo y conlleva una serie de procesos antes de llegar al día de la elección. Además, es importante recordar que el presidente se elige a través del Colegio Electoral y no a través del voto popular.

Proceso electoral en Estados Unidos

Estos son los pasos que deben seguir los candidatos antes del día de la elección:

1. Elecciones primarias y los "caucus"

Estos dos métodos se utilizan para escoger a un posible candidato presidencial, sin embargo, en las elecciones primarias el voto es secreto, mientras que en los "caucus" el voto se emite al final de la asamblea.

2. Convención nacional?Durante estas convenciones, los partidos Demócrata y Republicano eligen al candidato que los representará en las elecciones de Estados Unidos. Cada candidato presidencial anuncia a su vicepresidente.

3. Campaña presidencial?Una vez que los partidos políticos eligen a sus candidatos, estos viajan por todo el país para conseguir más votos y explicar sus propuestas.

4. Debates?Antes del día de la elección, los dos candidatos asisten a una serie de debates, los cuales son transmitidos por televisión.?¿Cuándo se anuncia al ganador de la elección presidencial?

Una vez que los estadounidenses votan por un candidato, los miembros del Colegio Electoral emiten sus votos en diciembre, por lo que para convertirse en presidente, el candidato debe obtener la mayoría de los votos electorales.

El Colegio Electoral está conformado por 538 electores, quienes usualmente respetan el voto popular a la hora de emitir su voto. No obstante, han habido ocasiones en las que los electores no siguen el voto popular en su estado, este fue el caso de la elección presidencial de 2016, cuando Hillary Clinton ganó el voto popular, pero perdió la presidencia. Esto también ocurrió en el 2000 y otras tres veces en el siglo XIX.

Es hasta enero del siguiente año cuando el Congreso de Estados Unidos cuenta los votos emitidos por el Colegio Electoral.

¿Cuándo toma posesión el presidente de Estados Unidos?

Finalmente, el presidente toma posesión el 20 de enero, en una ceremonia que se lleva a cabo en el Capitolio, un edificio histórico que alberga al Congreso de Estados Unidos.

Durante la ceremonia, el presidente de la Suprema Corte es el encargado de tomar el juramento del vicepresidente y del presidente. Luego el presidente electo da un discurso.