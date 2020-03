¿Cuántas veces debemos limpiar por el Covid-19?

El pasado 20 de marzo de 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Salud del gobierno mexicano, publicó la "Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el Covid-19", donde se señala que hay que "limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros" y "ventilar y permitir la entrada de luz solar".

Ante esas medidas de prevención que estipulan la limpieza permanente del centro de trabajo, planteamos la pregunta, ¿cuántas veces debemos limpiar escritorios, teclados de computadoras, teléfonos y demás objetos en oficinas para evitar estar en contacto con el Covid-19?

La doctora Ana Lorena Gutiérrez Escolano, investigadora del departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), reitera que para inactivar el virus en superficies se pueden utilizar soluciones de hipoclorito de sodio (cloro usado como desinfectante) en una concentración de punto uno por ciento; y etanol (alcohol etílico) en una concentración del 60 a 70 por ciento.

Las recomendaciones internacionales dictan que antes de comenzar el día de trabajo deben usar una de esas sustancias: cloro, alcohol etílico y toallitas sanitizadoras para desinfectar tu escritorio, teclado, mouse de computadora, teléfono de trabajo y cualquier otro objeto o superficie que tú o tus compañeros toquen permanentemente.

"Lo que se recomienda es que al usar un teléfono debemos limpiarlo, así como todos los artículos de tu escritorio. Se recomienda lavado de manos con toallitas y con esas mismas abrir las manijas de la puerta del baño y luego depositarlas en el bote de basura", afirma la doctora Gutiérrez Escolano.

Sin embargo, hay otras medidas de prevención que marca la "Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el Covid-19" y que se deben cumplir como: "Proveer de productos sanitarios y de equipo de protección personal a las y los trabajadores"; "Contar con depósitos de productos desechables y de uso personal"; "Escalonar horarios para el uso de las instalaciones con el fin de disminuir el contacto"; y "Separar las estaciones de trabajo compartidas a una distancia de 1.50 a 2.0 metros".

Mezclas peligrosas de productos de limpieza

En tiempos de pandemia es importante desinfectar nuestros hogares y espacios de trabajo, sin embargo la mezcla de químicos puede ser contraproducente y afectar nuestra salud.

Pese a que un sin número de sustancias químicas son capaces de inhibir o eliminar microorganismo bacterianos no existe un producto capaz de controlar la desinfección de manera completa pues sus propiedades no pueden unificar la efectividad antiséptica.

Es por ello que muchas veces se mezclan diferentes sustancias para obtener los resultados deseados de esterilización, sin embargo esto puede llegar a ser contraproducente y provocar, en el peor de los escenarios, muerte por intoxicación.

De acuerdo con información de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos) estos son productos que no deben mezclarse:

1. Cloro y Vinagre

Su combinación produce una sustancia conocida como "gas de cloro", el cual puede llegar a ser tóxico y causar irritación en la piel, los ojos, la nariz y herir las membranas mucosas. Además de provocar tos, dificultad para respirar, quemaduras y ampollas severas en la piel.

2. Cloro y Amoníaco

La mezcolanza de estos componentes químicos es altamente peligrosa, al provocar la creación de "vapores de cloramina".

Estos vapores tóxicos atacan directamente a los ojos y a la nariz, provocando la falta de respiración y dolor en el pecho.

3. Cloro y Alcohol, incluso en su presentación de Gel

La acción de homogeneizar cloro y gel antibacterial genera la producción de cloroformo, la cual es una sustancia nociva para la salud que por su olor agradable puede ser inhalado sin tener la conciencia de las consecuencias que este puede producir.

Se introduce en nuestro sistema a través del torrente sanguíneo desde los pulmones o intestinos y afecta el buen funcionamiento del cerebro, el hígado y los riñones.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ha determinado que el cloroformo puede ser causante de cáncer en los seres humanos.

4. Vinagre y Peróxido de Hidrogeno

La unión de ambas sustancias genera "ácido peroxiacético" que es altamente corrosivo. El contacto con este ácido puede ocasionar severas irritaciones y quemaduras en la piel, así como afectar a la capacidad visual y orillar al daño ocular.

Estas son algunas características con las que deben de contar los desinfectantes de uso adecuado:

Debe ser soluble en agua

Contar con tiempo prolongado de vida útil

No debe reaccionar con materia orgánica ni inactivarse en presencia de ella

Escasa o nula toxicidad para el ser humano

Acción rápida

Capacidad de penetración

Compatible con todos los materiales

No debe afectar al medio ambiente