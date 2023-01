¿Cuánto cuesta estudiar la misma carrera que Vicente Fox en la Ibero?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Recientemente el expresidente panista, Vicente Fox, dio de qué hablar en redes sociales tras publicar en su cuenta de Twitter que está orgulloso de pertenecer a las generaciones de la Ibero y no de la UNAM.

Esto tras la polémica del plagio de tesis que realizó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, Yasmín Esquivel, para titularse como licenciada en Derecho.

No obstante, los usuarios le comentaron a Fox que él tardó en titularse 35 años y además, con una tesis que supuestamente mandó a hacer siendo gobernador de Guanajuato.

También le recriminaron que la Ibero "le regaló" el título como licenciado en Administración de Empresas en 1999, es decir, un año antes de asumir el cargo como Presidente de México.

Pero Fox también publicó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no tiene un buen nivel académico y puso lo siguiente: "La UNAM a la altura de las universidades chafas de López, ´Tal para cual´".

HOY X HOY QUE BUENO SER DE LA IBERO Y NO DE LA UNAM!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 19, 2023

De acuerdo con la página oficial de la Universidad Iberoamericana, para formar parte de su matrícula estudiantil no es necesario pagar inscripción, reinscripciones, ni ningún otro tipo de cuota.Por lo que las cinco mensualidades cubren la totalidad del costo del semestre, además de incluir todos los servicios universitarios, excepto el estacionamiento y transporte escolar.Para estudiar la carrera de Administración de Empresas, es necesario cubrir 24 horas a la semana. La mensualidad es de 32 mil 610 pesos mexicanos y el semestre cuesta 163 mil 050 pesos.