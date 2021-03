¿Cuánto cuestan 28 gramos de Marihuana?

"Si crees que cualquier persona podría comprar 28 gramos de marihuana diariamente, necesitas más información", aseguró la organización México, ¿cómo vamos? en un video en el que explica por qué menores de 29 años no tendrán un fácil acceso a estos gramos debido a su economía.

Ante la aprobación en la Cámara de Diputados sobre el uso lúdico de esta planta, la economista y directora general de esta organización, Sofía Ramírez Aguilar, detalló que un cigarro de cannabis utiliza entre 0.3 y 0.5 gramos; sin embargo, cada gramo de este cultivo cuesta en el país 25 pesos aproximadamente.

Por ello, cuestionó, si 28 gramos de marihuana en México costarán alrededor de 700 pesos, ¿quién puede comprarla?

De acuerdo con datos del Coneval, las personas mexicanas de entre 12 y 29 años ganan en promedio 3 mil 571 pesos mensuales, es decir, 116 pesos al día, menos que el salario mínimo que es de 141 pesos al día.

Además, afirmó, este ingreso es inferior al costo de una canasta básica alimentaria o no alimentaria (bienes y productos de primera necesidad), la cual ronda los 3 mil 840 pesos.

Aunque si los jóvenes decidieran gastar todo su ingreso en marihuana, solo el 1% de la población de este sector podría comprar los 28 gramos de este cultivo, destacó.

En el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 52 millones de personas se encuentran en pobreza laboral, cuyo ingreso no alcanza para comprar la canasta básica alimentaria que es de 56 pesos al día.

"Por lo tanto, si los jóvenes ese día decidieran comprar comida, únicamente les alcanzaría para comprar 2.5 gramos de marihuana y no 28", destacó la organización.

Esta explicación se da tras la discusión en San Lázaro sobre la legalización de la marihuana. En esta sesión, la diputada del PRI, Cynthia López Castro, acusó que legisladores buscarán aprobar la iniciativa.

"Esto es lo que ustedes están aprobando, son 28 churros de marihuana que un joven podrá comprar las veces que quiera en un día", sostuvo la legisladora.

Iniciativa para despenalizar la marihuana. El texto avalado en lo general por los diputados el pasado 3 de marzo, permite el consumo recreativo de cannabis y mantiene un sistema de licencias a todos los involucrados en la cadena de producción, distribución, transformación y venta de marihuana para todo tipo de uso.

Además, incorpora la necesidad de que los particulares -y no sólo las asociaciones de usuarios- tengan que obtener un permiso para cultivar plantas en su casa para el autoconsumo. Cada persona podría tener 6 plantas, con un máximo de 8 por domicilio.

Uno de los cambios más radicales efectuados por los diputados fue eliminar la creación de un Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis y dejar el control del mercado en manos de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), una entidad que, según los expertos, no tiene la capacidad ni las facultades para regular un mercado tan complejo.