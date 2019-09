Cuánto duró el sismo del 19 de septiembre de 2017

El 19 de septiembre de 2017, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 7.1, localizado en el límite entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 kilómetros de la Ciudad de México.

El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue sentido fuertemente en el centro del país.

Pero, ¿cuánto duró el temblor? Depende de lo que queramos medir.

Cuando ocurre un sismo, las personas que viven en diferentes lugares no perciben la misma duración y aún aquellas que están en un mismo sitio pueden experimentan tiempos diferentes.

Existen tres factores principales que intervienen en la duración del movimiento: La distancia al epicentro, el tipo de terreno y el tipo de construcción en donde nos encontremos en ese momento.

Cuando hablamos de la duración de un sismo podemos referirnos a varios conceptos diferentes, advierte el Servicio Sismológico Nacional.

Una es la duración del movimiento percibida por el ser humano, otra la duración del registro instrumental (puede ser incluso de varios minutos) y otro es el tiempo que duró el movimiento de la falla que originó el sismo, que puede ser de unos cuantos segundos.

Los sismómetros son instrumentos altamente sensibles al movimiento del suelo, lo que permite detectar con precisión el instante mismo del inicio de un sismo, así como su terminación.

El ser humano, a diferencia del sismómetro, no tiene una percepción tan desarrollada en este sentido.

En general, sólo es capaz de percibir la parte más intensa del movimiento provocado por un sismo.

Esto quiere decir que si ponemos juntos a una persona y a un sismómetro a medir la duración de un sismo, la persona reportará un tiempo de movimiento bastante menor al que reportará el sismómetro, debido a que la persona sólo siente la parte más intensa del movimiento del suelo, mientras que el sismómetro percibe hasta el movimiento más insignificante que se da justamente cuando el sismo se inicia y cuando termina.

La diferencia entre lo que sienten las personas y lo que reporta el instrumento es considerable.

La duración de un sismo, además, tanto instrumental como la percepción humana, varía de un lugar a otro, y no es un valor fijo.

Con información del SMN