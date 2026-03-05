¿Cuántos días faltan para que comiencen las vacaciones?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Las vacaciones de Semana Santa 2026 ya comienzan a despertar el interés de estudiantes, padres de familia y trabajadores en México.

SEP anuncia fechas oficiales para vacaciones de Semana Santa 2026

Con el avance del calendario escolar, muchos se preguntan cuántos días faltan para el descanso de primavera, uno de los periodos más esperados del año porque permite viajar, convivir en familia o simplemente tomar un respiro de las actividades cotidianas.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional está cada vez más cerca, por lo que estudiantes de educación básica ya cuentan los días para disfrutar de este descanso.

Las vacaciones de Semana Santa 2026 para estudiantes de educación básica en México comenzarán el lunes 30 de marzo y terminarán el viernes 10 de abril, según el calendario de la SEP.

Impacto en la comunidad educativa y tradiciones durante Semana Santa

Tomando en cuenta la fecha actual, faltan 25 días para que inicien estas vacaciones, donde miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria dejarán las aulas durante dos semanas.

Durante este tiempo, las escuelas suspenderán clases en todo el país, mientras que muchas familias aprovecharán para salir de viaje o participar en las celebraciones religiosas tradicionales de estas fechas.

Durante este periodo distintos estados del país realizan procesiones, representaciones del Viacrucis y celebraciones religiosas, que forman parte de las tradiciones más arraigadas durante la Semana Santa en México.

Tras concluir estas vacaciones, los estudiantes deberán regresar a clases el lunes 13 de abril, día que se retomarán las actividades escolares.