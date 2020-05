¿Cuántos mexicanos piensan salir para celebrar el Día de las Madres?

De todas las celebraciones del Día de las Madres, la de este domingo será diferente pues la contingencia sanitaria por Covid-19 implementará dos fechas para su festejo: el 10 de mayo y el 10 de julio.

Ante este cambio, la consultora Kantar realizó una encuesta a los mexicanos y resultó que 42% lamentó no poder festejar; sin embargo, 60% declaró que sí habrá celebración y la contingencia no será un obstáculo, pues al menos 20% piensa salir de casa a visitar a su mamá, aunque de eso dependa desafiar a la contingencia, mientras que 4 de cada 10 festejará de forma remota.

De esta forma, Internet tomará un papel muy importante durante el confinamiento, pues 1% de las búsquedas de compra se hacen por medio de páginas web y 55% en las redes sociales.

La actividad más recurrente en este día es la comida en familia, o al menos para 42% de los mexicanos, de tal modo que las inclinaciones son: 48% por cocinar, 29% prefiere pedir comida a domicilio y sólo 11% enviará comida a casa de su mamá. Otras de las formas de agradecimiento y festividad serán mandar un regalo (28%), videollamada (23%) y la tradicional llamada telefónica (14%).

En años anteriores los regalos más frecuentes han sido ropa (70%), flores (61%), perfumes (53%) y cosméticos (44%); este año no cambiarán, pero sí habrá una variación a la baja en las compras en 44% para ropa, 39% flores, 32% perfumes y 26% para los cosméticos. Sólo 1% afirmó que no comprará nada.

De acuerdo con las madres encuestadas, las flores son el producto que menos les gusta recibir (25%) y la ropa es su regalo preferido (34%).

Los lugares de compra más recurrentes para adquirir los obsequios en este día son tiendas departamentales online (63%) y supermercados (45%), mientras que sólo 11% utilizará apps de envíos de regalos.

El presupuesto promedio que los mexicanos destinarán al festejo será de mil 300 pesos y los métodos de pago más utilizados serán tarjeta de débito (39%), tarjeta de crédito por promociones de meses sin intereses (28%) y el efectivo (24%).