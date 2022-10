Cuatro estudiantes se intoxican con "panes mágicos" en Chiapas

A-AA+

Por consumir panecillos mágicos de cannabis, cuatro estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) número 33 de Tuxtla presentaron problemas de ansiedad, paranoia, psicosis e incremento de la frecuencia cardiaca, denunciaron padres de familia.

Al conocerse los hechos, los directivos del Cobach en Chiapas emitieron una recomendación a los 90 mil estudiantes que asisten en los 338 planteles que se encuentran diseminados en todo el territorio del estado, para que dejen de consumir alimentos que "vengan en paquetes o envolturas de dudosa procedencia, con sellos artesanales o caseros".

Pide a los jóvenes estudiantes que no acepten "ningún tipo de alimento u obsequio de desconocidos o fuera de la escuela".

"Cuidad siempre tu entorno; cuando veas a personas ajenas a la comunidad cobachense y con actitudes o actividades sospechosas, recurre inmediatamente a tus docentes, compañeros y autoridades del plantel educativos te atenderán de manera inmediata", explica en un volante que el Cobach emitió dirigido a la comunidad estudiantil.

En el caso de los jóvenes que consumieron brownies, un funcionario del Cobach que pidió no ser identificado, dio a conocer que son cuatro los estudiantes que consumieron los pastelitos, pero que no requirieron ser hospitalizados, pues a los pocos minutos mejoró el estado de salud en que se encontraban.

Los padres de familia pidieron a los directivos del Cobach a que implementen operativos para evitar que los estudiantes o desconocidos ingresen con drogas o armas en los planteles educativos.

Piden investigar casos de intoxicación en Bochil y Tapachula La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) pidió a las autoridades locales "a investigar por la intoxicación de estudiantes en los planteles educativos de Bochil y Tapachula, presuntamente por el consumo de sustancias ilícitas".

En un documento titulado: Garantizar la protección e integridad de niños, niños y adolescentes en planteles educativos en Chiapas, la Redias, le dijo a la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, que el Operativo Mochila, que anunció se llevará a cabo a partir del próximo lunes, en Bochil y otros municipios, "es violatorio de los derechos a la educación, intimidad, participación y presunción de inocencia de niños y adolescentes de acuerdo a la Recomendación 48/2019 de la CNDH y fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero del 2021".

Dice que desde la Redias "enfatizamos que el Protocolo de Prevención de Riesgos Psicosociales en las escuelas de la entidad debe considerar como eje rector el interés superior de la niñez, así como basarse en medidas de protección y cuidado que respeten su dignidad y la de todas las personas de la comunidad escolar".

La organización que vigila por los derechos de los niños y adolescentes, establece que "en el último mes se ha registrado la intoxicación de al menos 170 adolescentes de 11 a 15 años, en instalaciones secundarias de los municipios de Tapachula y Bochil".

Cita que de acuerdo a medios de comunicación "el pasado 6 de septiembre se dio el primer caso de intoxicación en estudiantes de la Telesecundaria 388 Ricardo Flores Magón en Tapachula: 10 adolescentes presentaron convulsiones y desmayos".

También en ese municipio, el 23 de septiembre se registró la intoxicación de 34 estudiantes de la Secundaria Federal Número 1 Constitución Mexicana quienes presentaron como síntomas dificultad respiratoria, pupilas dilatadas y taquicardia.

Y el 7 de octubre, "110 estudiantes de la Secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochil presentaron síntomas de intoxicación como agitación, alucinaciones y desmayos. Actualmente, 11 estudiantes se encuentran todavía hospitalizados y 1 de ellos con pronóstico grave. Del mismo modo, 29 madres y padres de familia han realizado denuncias penales ante quienes resulten responsables".

Pero "el 11 de octubre se dio el más reciente caso de intoxicación, nuevamente en el municipio de Tapachula: 18 estudiantes de la Secundaria Federal Número 1 Constitución presentaron síntomas de mareo y vómitos".

La Redias insiste que la realización del Operativo Mochila, "es violatorio de los derechos a la educación, intimidad, participación y presunción de inocencia de niñas, niños y adolescentes. "Además de ineficaz, este tipo de revisiones son discriminatorias en el sentido de que únicamente se aplican para las y los estudiantes y no a todas las personas que ingresan a los plantes como profesores, administrativos, trabajadores de limpieza, etc.", sostiene.

Considera que en los cuatro casos que documenta, "los adolescentes fueron intoxicados", pero hasta ahora "no se ha clarificado cómo ocurrieron estos hechos; sin esta información resulta preocupante la respuesta del Estado criminalizar a los estudiantes con el Operativo Mochila que les presupone como potenciales delincuentes".

"Estos hechos exponen la incapacidad del Estado en la efectiva protección de niños y adolescentes y demuestran el grado de descomposición del tejido social que existe en Chiapas, así como la indefensión de la población infantil y adolescente ante la escalada de los grupos criminales y el trasiego de drogas", expone.

Y pide a las autoridades de las secretarías de Salud, Educación Pública, Seguridad Pública, así como de las Fiscalías correspondientes para esclarecer los eventos de intoxicación de estudiantes.

"Así mismo, exigimos a las instituciones educativas, de salud y justicia en los tres niveles de gobierno garantizar las condiciones para la no repetición de estos hechos y la ejecución de medidas de protección y seguridad con enfoque de derechos", pide.