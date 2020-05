Cuatro policías municipales dan positivo a Covid-19 en Ecatepec

Cuatro policías municipales de Ecatepec dieron positiva la prueba de Covid-19, por lo que fueron aislados para no propagar los contagios entre los otros miembros de la corporación, informó el gobierno local. Luego de que en días pasados se detectó un caso sospechoso de un elemento de Seguridad Pública, se aplicaron pruebas a 20 agentes de la célula Pie Tierra, de los que cuatro resultaron infectados de coronavirus y los otros 16 salieron negativos a la prueba.

De los policías municipales afectados dos presentan síntomas y dos son asintomáticos, por lo que permanecen aislados y en cuarentena; los otros 16 elementos del grupo continúan con sus labores cotidianas, informó el ayuntamiento en un comunicado la noche de este miércoles. "El gobierno de Ecatepec cumple con las medidas establecidas en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, que consisten en la sanitización de espacios laborales, vehículos y armamento de la Dirección de Seguridad Pública municipal, además de que el personal de la corporación fue dotado del equipo de protección necesario para realizar su labor", precisó la administración local.

Con un sanitizante de alto nivel para superficies, con efectividad de 72 horas posteriores a su aplicación, son desinfectadas 346 patrullas de la policía municipal, en el interior y exterior. También, son sanitizadas armas de fuego largas y cortas con la misma sustancia limpiadora, que elimina microorganismos patógenos y no genera resistencia microbiana, además de que es 100% biodegradable y no corrosiva, cuyo uso fue autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec recibió 60 mil 250 cubrebocas, 818 litros de gel antibacterial, 56 mil guantes y 15 termómetros digitales, material para la seguridad personal de los más de dos mil 100 elementos de la corporación. El gobierno municipal cumple todas las medidas para prevenir que trabajadores del ayuntamiento se contagien de Covid-19, además de que 85% del personal administrativo realiza labores desde sus domicilios y desde el inicio de la emergencia sanitaria suspendieron actividades trabajadores mayores de 60 años de edad y con enfermedades crónico degenerativas, afirmó el ayuntamiento.