Cuauhtémoc Cárdenas reaparece tras dar positivo a Covid-19

Luego de que el 12 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Cuauhtémoc Cárdenas tenía Covid-19, el excandidato presidencial reapareció en un foro virtual del movimiento Nosotrxs.

En su intervención, el ingeniero Cárdenas, quien es presidente del consejo de Nosotrxs, destacó los trabajos del colectivo encabezado por Mauricio Merino y señaló que uno de los objetivos de la agrupación es combatir la desigualdad.

Cárdenas consideró importante instrumentar en nuestro país un ingreso vital temporal para quienes han perdido el trabajo.

"Me parece muy importante que esta causa, este objetivo, no quede de lado. Esto tendrá que ser una lucha permanente que habrá que buscar las nuevas formas para ir teniendo éxito.

"Creo que tendríamos que pensar también en cómo hacer exigibles los muy distintos derechos que nos reconoce la Constitución a todos, pero que no tenemos manera, en realidad, de ejercitar, esto es por más que queramos, el derecho al agua, el derecho a la salud, pues sí están en la Constitución pero creo que tenemos que pensar cómo hacerlos exigibles", expresó el excandidato presidencial.

"Quiero mandarle también un saludo, un abrazo muy fuerte y nuestro respeto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, desearles que salgan adelante y que se recuperen", expresó López Obrador en días pasados.