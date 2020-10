Cuauhtémoc Gutiérrez va por amparo contra Godoy

El exdirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, presentó un amparo contra las declaraciones de la fiscal local, Ernestina Godoy, quien anunció que la investigación contra el exfuncionario por trata de personas se retomará y ampliará debido a que se detectaron deficiencias y omisiones en las pesquisas.

El amparo fue tramitado ante juzgados en materia Penal donde el Juez Décimo Cuarto de Distrito señaló que no es competente para conocer del asunto, pues Gutiérrez de la Torre debía dirigirse a los juzgados de Distrito en materia Administrativa.

Esto, debido a que el exdirigente señaló como actos reclamados las conferencias de prensa ofrecidas por la fiscal el 11 y 29 de septiembre pasados.

En su demanda argumentó que durante esas conferencias se violó su presunción de inocencia, se realizaron ataques públicos en su contra y se inobservó el sigilo con que se deben llegar las investigaciones.

"Indebido ataque público lacerando el principio de presunción de inocencia. La inobservancia del sigilo con el que se debe llevar la investigación en mi contra. El atentado a mi dignidad al darme un trato discriminatorio ante los medios de comunicación. El daño emocional y sicológico que estos indebidos y abusivos ataques de la responsable han causado en mi integridad", reclamó.

El amparo será enviado a los juzgados en materia Administrativa para que un juez determine si el juicio será o no admitido a trámite. Gutiérrez de la Torre fue separado de su cargo como dirigente capitalino del PRI en 2014, luego de darse a conocer que supuestamente encabezaba una red de trata de personas.

Inicialmente se decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra; sin embargo, en mayo de 2019, la entonces Procuraduría capitalina dio a conocer que el exdirigente es investigado por trata de personas.