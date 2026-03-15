"Cuba es un asunto de política interior"

Ciudad de México.- Al sostener que la relación de México con Cuba no sólo es un asunto de política internacional, sino de política interior por la relación histórica entre ambas naciones, Beatriz Paredes Rangel, exembajadora de nuestro país ante la isla, rechaza cualquier salida mediante el uso de la fuerza.

"Me parece que todo esfuerzo de democratización en Cuba tiene que sustentarse en un diálogo muy serio entre las partes. Si la comunidad universal, y especialmente Estados Unidos, está interesada en propiciar un proceso de régimen político distinto, (...) la vía es el diálogo y no el uso de la fuerza".

Ante el conflicto Cuba-Estados Unidos, Paredes Rangel apuesta por una solución de fondo que trascienda y busque mecanismos de sana convivencia, y señala que la táctica del bloqueo a la isla ha resultado contraproducente.

En entrevista con El Universal, señala que México puede ser un mediador entre las partes, aunque también otras naciones.

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"No sólo México. Desde luego Brasil, posiblemente algún país europeo, la propia Unión Europea. Hay países africanos muy cercanos a los cubanos; Canadá ha sido un país que ha estado muchos años vinculado a Cuba en varias actividades económicas", resaltó.

"Sin dejar de reconocer que hay muchos problemas que tienen que resolverse, sin dejar de reconocer errores, soy una gente que tiene una definición de prácticamente toda mi vida.

Dicho esto, sí considero indispensable que la sociedad universal, que el mundo sea capaz de observar que lo que le está pasando al pueblo cubano, a la gente en Cuba, es un problema de crisis humanitaria por un bloqueo irracional que ha llegado a límites que no se esperaban y que en términos personales-analíticos creo que no ha sido una buena táctica.