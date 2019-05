Cubrebocas de tela no protegen: expertos

Ciudad de México.- El uso del cubrebocas médico no es recomendable ante la mala calidad del aire que hay en la Ciudad de México porque no protege de las partículas suspendidas PM 2.5, que son tan finas que pueden atravesar el material, advirtieron.

El especialista en química biológica de la Universidad La Salle, Alejandro Arias, expuso que es recomendable que se usen cubrebocas o mascarillas industriales ya que estos cubren boca y nariz en su totalidad.

"Protege contra polvos más finos en concentraciones no mayores, están elaborados con tela termo formada y tienen una laminilla metálica para ajuste entre el puente nasal, son más resistentes. Los cubrebocas sencillos son para no contagiar un resfriado no para protegerte de la contaminación", explicó.

"Usar un cubrebocas sencillo de dos telas puede ser necesario para que nos proteja de partículas de un diámetro más ancho, las partículas 2.5 fácil pueden atravesarlo si se humedece, en ese caso debe ser uno más resistente", aseguró el especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM, Raúl Hernández.