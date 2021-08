Cubrebocas, el accesorio obligatorio en el regreso a clases

Desde antes de las 8:00 horas en la Primaria Secretaría del Trabajo y Previsión Social ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, niños y padres de familia hicieron fila para reiniciar clases de manera presencial luego de más de un año de permanecer con clases a distancia.

En la escuela no han requerido que los niños lleven uniformes sino que lleven ropa cómoda para tomar sus clases, este año el accesorio obligatorio es el cubrebocas.

Diego Conde y Claudia Mata se organizaron para llevar a sus hijos, Amaury Gael y Ángel Jair de seis y 10 años de edad, quienes ya habían perdido la costumbre de salir temprano de casa.

Los pequeños fueron recibidos por las primeras instrucciones de una de las maestras de la escuela, quien les recordó que a las ocho en punto iniciará el acceso y que no deben quitarse el cubrebocas ningún momento.

Diego explicó en entrevista que este año además del gasto en útiles tuvieron que adquirir artículos extra para que sus hijos tengan gel antibacterial y cubrebocas suficientes.

"El gasto es demasiado fuerte ya de por sí con las cosas que se compran pero además nosotros compramos gel pequeño y más cubrebocas pero entendemos que son cosas que se tienen que comprar", comentó.

Claudia aseguró que ellos confían en que sus hijos sabrán cuidarse durante sus horarios escolares para evitar contagios.

"Me siento confiada porque mis hijos han aprendido el hábito de la responsabilidad, el cuidarse a ellos mismos y creo que va a ser un avance para ellos porque el año que estuvimos de pandemia sí fue muy complicado para ellos porque nosotros trabajamos y ellos se quedaron solos en casa", indicó.

Citlalli "N" llevó a su hermano de 11 años a su primer día de clases de su último año en la escuela primaria.

"Para mayor seguridad mejor traerlo en auto que en transporte público", dijo.

La joven explicó que durante las clases a distancia le tocó apoyar y aprender junto con su hermano a manejar ciertas herramientas que ella desconocía.

"Preferimos que regresara para que también aprendiera porque muchas veces a lo mejor no supimos enseñar o darnos a entender y creo que esto le puede facilitar el aprendizaje", explicó.

El hermano de Citlalli tomará sus clases con dos cubrebocas y careta pues sus padres tienen miedo a los contagios de Covid.

"Los niños son más propensos a quitarse el cubrebocas, entonces para mayores precauciones le pusimos doble cubrebocas y ya sabe que no debe quitárselo y si se siente incómodo se lo puede bajar unos segundos y se lo tiene que volver a colocar", detalló Citlalli.

"Sí tenemos miedo (a los contagios) esto nadie se lo esperaba, nadie tiene la culpa pero esperemos que no pase nada".