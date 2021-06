Cuenta de César Duarte pide voto por Maru Campos; abogado alega "hackeo"

Tras cinco años de inactividad, la cuenta de Twitter del exgobernador de Chihuahua, hoy preso en Florida, César Duarte Jáquez, se activó este día para convocar a sus seguidores y amigos a votar por la candidata del PAN-PRD a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, quien no se ha manifestado al respecto.

Al respecto de estas publicaciones, el abogado de César Duarte, Juan Carlos Mendoza, explicó que se trata de un hackeo ya que su representado se encuentra preso en Miami, Florida, y no tiene manera de utilizar redes sociales.

Fue desde el 3 de octubre del 2016 que el priista Duarte Jáquez no hacía uso de su cuenta oficial y a unos días de la elección a Gobernador en el estado se reactivó la misma con diferentes mensajes.

"Mis abogados y un servidor no tenemos duda que bajo un nuevo Gobierno en Chihuahua, sobre todo si gana la Lic. @MaruCampos_G, víctima también de la persecución política, se restablecerá el Estado de Derecho y respetará el debido proceso".

"Llamo a nuestros amigos, compañeros y ex colaboradores a considerar esta circunstancia y otorgar su voto a @MaruCampos_G como ya también se ha manifestado nuestra candidata @GOrtizGlez y nuestro partido #DefendamosChihuahua".

Las reacciones a través de las mismas redes sociales no se hicieron esperar, principalmente en quienes representan otra opción política para el próximo domingo, como es el caso del candidato de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya Santillán, quien de inmediato replicó los tweets con el comentario "Comprobado: Maru Campos es la candidata de Duarte, la candidata del PRIAN, la candidata de la corrupción".

Por su parte, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) ni su equipo de campaña se ha manifestado en relación a este hecho, no obstante los medios informativos locales han señalado la existencia de un posible hackeo para interferir en las elecciones del domingo.

Cabe señalar que la candidata y alcaldesa con licencia ha sido señalada por recibir dinero de la llamada "nómina secreta" de César Duarte, incluso fue vinculada a proceso por el delito de cohecho luego de que presumiblemente recibió 9 millones de pesos mientras se desempeñaba con diputada local durante la administración del priista.