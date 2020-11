Cuentas bancarias de Cárdenas Palomino, sin desbloquear: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las cuentas bancarias del exjefe policiaco, Luis Cárdenas Palomino, acusado de narcotráfico, no han sido desbloqueadas porque no ha sido notificada de alguna resolución judicial que la obligue.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México revocó ayer la decisión negativa del Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa y concedió una suspensión definitiva a Cárdenas Palomino, quien interpuso un juicio de amparo para acceder a tres cuentas bancarias que le fueron congeladas en diciembre del año pasado.

Mediante una tarjeta informativa, la UIF aseguró que el bloqueo se realizó en el marco de la Cooperación Internacional con Agencias de Estados Unidos, por lo que se encuentra dentro del supuesto señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no proceda el desbloqueo de cuentas en la suspensión.

Cárdenas Palomino, quien fuera brazo derecho del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, preso en Nueva York, es señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de colaborar con el cártel de Sinaloa.

La UIF anunció que a partir de que sea notificada y analice la sentencia respectiva, presentará los recursos jurídicos que en derecho procedan.