Cuentas de exsuegros de Javier Duarte no podrán ser descongeladas: Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que las cuentas bancarias de los ahora exsuegros del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no podrán ser descongeladas por el momento. En la sesión del Pleno de la Corte los ministros avalaron la propuesta de Javier Laynez Potisek de declarar que el bloqueo de cuentas impuesto por el ministerio público federal desde el 2016 a los padres de Karime Macías Tubilla, es cosa juzgada y deberá permanecer vigente hasta en tanto duran las investigaciones en su contra. Los ex suegros de Duarte solicitaron vía amparo que se les aplique el criterio emitido por la Corte en el año 2018 que declaró inconstitucional el artículo que facultaba al ministerio público para congelar cuentas bancarias sin previa autorización judicial.

Con ello buscaban dejar sin efectos el bloqueo que les fue impuesto desde el año 2016, pero el juez que resolvió el amparo indicó que los suegros del exmandatario estatal no acreditaron que se les aplicó el artículo declarado inconstitucional y como no impugnaron ese punto de la resolución, la Corte declaró que ya es cosa juzgada.