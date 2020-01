Cuerpo de menor asesinado en Tamaulipas es entregado a sus familiares

El cuerpo del menor asesinado en Ciudad Mier fue entregado a sus familiares, aseguró Irving Barrios Mojica, Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quien además confirmó que el ataque a la familia, procedente de Oklahoma, fue a manos de un grupo delictivo que opera en la zona.

El Fiscal destacó que continúan con las investigaciones ya que algunas otras personas, que también fueron heridas, se encuentran en recuperación en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Las víctimas se dirigían el sábado por la noche hacia la frontera, en camino a Estados Unidos, donde residen, cuando individuos armados los detuvieron y dispararon. Los lesionados son un hombre de 48 años, una mujer de 42 años, así como un niño de 10 años, además de la muerte de un menor de 13 años.

Los primeros indicios señalan que las víctimas viajaban en una camioneta con placas de Oklahoma, acompañados por otro vehículo conducido por un familiar que resultó ileso, cuando sujetos a bordo de una camioneta les marcaron el alto. Al no detenerse, los individuos los alcanzaron y colisionaron para obligar a que se pararan.

Después hicieron disparos contra las víctimas y huyeron en otra camioneta. "Las investigaciones preliminares nos dicen que un grupo de la delincuencia organizada que opera en la zona es responsable de este ataque, es lo que tenemos, el motivo: que no se quisieron detener ante un llamado de este grupo que estaba movilizándose en la zona y de ahí los disparos".

Indicó que la fiscalía cumplió con los protocolos al dar aviso consular correspondiente a las autoridades de Estados Unidos, ya que la familia tiene doble nacionalidad.

"Los aspectos legales se cubrieron y se dio aviso al área de Atención a Víctimas del Gobierno del Estado. Ha habido algunos eventos. Lo que tenemos es que ha habido una gran afluencia en las carreteras, ha habido mucho movimiento, hubo una gran entrada y salida de parte de connacionales en este periodo vacacional y también hacia Estados Unidos".

En este sentido dijo, debido a que los eventos que se han suscitado no son menores, es necesario reforzar la seguridad en materia de coordinación con las instancias del Gobierno Federal.

"La Fiscalía se hace cargo de los temas consulares y es el Ministerio Público quien tiene que ver con el Consulado de Estados Unidos lo que respecta al intercambio de información de los casos".