Cuerpo encontrado en Guerrero es de estudiante desaparecida

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que el cuerpo encontrado en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, es el de Nilda Rosario Francisco de la Cruz, joven desaparecida desde hace un año en la ciudad de Morelia.

La FGE informó que la joven de 23 años de edad fue asesinada con asfixia mecánica por estrangulamiento y reiteró que encontró correspondencia del perfil genético obtenidos del cuerpo exhumado en la localidad Villa Nicolás de Bravo, con el recabado a la madre de la estudiante.

La Fiscalía indicó que una vez que se emitieron los dictámenes respectivos, en presencia del asesor victimal, se notificó de ello a familiares de Nilda Rosario, quienes identificaron y reclamaron el cuerpo ante el Ministerio Público.

ANTECEDENTE

Fortunato Francisco, padre de la estudiante del noveno semestre de la carrera de Veterinaria, dijo que la última comunicación que tuvo con su hija fue el domingo 17 de marzo por la tarde.

Ese día, la alumna de la Universidad Michoacana salió entre las 20:00 y 21:00 horas de la casa del estudiante "Rosa Luxemburgo", donde vivía, y después nada se sabía de ella.

El tutor aclaró que esa comunicación fue vía telefónica y no por mensaje de WhattsApp, como refiere la cédula única de la Alerta Alba que emitió la Fiscalía.

La conversación duró entre 15 y 20 minutos. "Me comentó que andaba viendo lo de su vestido de ceremonias; me dio la fecha que iba a ser el 15 de agosto", recordó.

Explicó que tardó nueve días en presentar la denuncia de la desaparición de su hija porque tenían la esperanza de que solo fuera una distracción de la joven.

Tres meses después, fue detenido Nicolás G, novio de la víctima, como presunto responsable de la desaparición, e internado en el Centro de Reinserción Social "David Franco Rodríguez".