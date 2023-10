Cuerpos "no humanos" que presentó Maussan no se les hicieron pruebas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Jaime Maussan generó controversia en México y el mundo a raíz de la audiencia OVNI en la Cámara de Diputados donde presentó dos cuerpos momificados "no humanos". Incluso la NASA cuestionó la presentación y recomendó al Gobierno Mexicano poner a disposición de la comunidad científica las muestras.

El 12 de septiembre, el periodista y ufólogo acudió a San Lázaro donde presentó los restos que tienen más de mil años de antigüedad, de acuerdo con la prueba de carbono realizada por la UNAM en 2017.Sin embargo, Maussan habría revelado a la agencia de noticias Reuters, que las pruebas que presentó en San Lázaro no estaban directamente relacionadas a los cuerpos que mostró en San Lázaro esta semana. Éstas se habrían realizado a un organismo diferente, conocido como Victoria, que permanece en Perú.Los cuerpos parecen antiguos y comparten características con los humanos; dos ojos, una boca, dos brazos, dos piernas y de acuerdo con Maussan fueron encontrados alrededor de 2017 en Perú, cerca de las líneas de Nazca precolombinas, citó la agencia de noticias en una nota publicada."Fueron encontrados en el mismo lugar. Tienen la misma apariencia física, son iguales", dijo Maussan sobre Victoria y los dos cuerpos que presentó en México. A esos dos cuerpos no se les hicieron pruebas para evitar dañarlos", compartió el ufólogo mexicano a Reuters.Además, habría asegurado que puede demostrar que no se parecen a nada conocido en La Tierra.Luego de que tuvo acceso al estudio donde los cuerpos permanecen, la propia agencia de noticias habría pedido a un científico mexicano revisar los resultados que presentó Maussan, quien concluyó que estos indicaban vida normal en la Tierra.UNAM se deslinda de dichos de MaussanLa Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó un comunicado en el que detalló, tras la presentación de Jaime Maussan en San Lázaro, que los trabajos de investigación que realizó sólo determinan la antigüedad de los cuerpos "y en ningún caso conclusiones sobre el origen de dichas muestras".