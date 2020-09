Cuestiona Alomía que se contabilicen muertes del personal médico en números absolutos

José Luis Alomía, director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, afirmó que México no es el país con más personal médico fallecido a causa del Covid-19 como lo informó Amnistía Internacional (AI), pues argumentó que la comparación entre países en esta materia no es viable porque cada uno tiene su modelo para registrar infecciones.

El funcionario también agregó que la comparación entre países, o incluso entre estados y municipios, es mejor hacerla en tasas y no en números absolutos, por lo que consideró que para saber si México es el país con más personal de la salud fallecido se deben tener disponibles otros datos.

"Lo mejor es comparar tasas. En este caso necesitaríamos conocer más allá del número total de profesionales de la salud que han fallecido, por ejemplo, cuál ha sido la carga de enfermedad en profesionales de la salud como para poder conocer ya sea una tasa de mortalidad específica para este grupo o inclusive una tasa de letalidad para profesionales de la salud", dijo.

Y sobre el modelo para registrar infecciones entre trabajadores de la salud, agregó: "La cifra que estamos obteniendo del total de personas que fallecen, o en este caso de profesionales de la salud que fallecen, se debe a un modelo de vigilancia epidemiológica o cómo el país lleve a cabo el registro de su mortalidad, y eso puede cambiar de país a país".

El día de ayer Amnistía Internacional informó que hasta el 25 de agosto, y en comparación con más de 80 países, México es la nación donde más personal médico ha fallecido. Para ese momento había mil 320 decesos, una cifra superior a la registrada por países como Estados Unidos y Brasil.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, José Luis Alomía informó que al 3 de septiembre en México había 616 mil 894 casos confirmados de coronavirus, además de 66 mil 329 defunciones por esta causa.

A pesar de la cantidad de contagios, el funcionario indicó que solamente 6% de los casos de Covid-19 se encontraban activos y el estimado de infecciones reales es de 650 mil 558.