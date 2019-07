Cuestiona AMLO autoridad moral de CNDH: "no me gusta la hipocresía"

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó hoy la autoridad moral de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para opinar sobre las estancias infantiles, pero afirmó que si el Poder Judicial decide que se modifiquen las leyes en ese tema, su gobierno acatará la decisión.

"No considero que tengan mucha autoridad moral porque guardaron silencio cuando el Estado era el principal violador de derechos humanos. Ahora con nosotros acúan de otra forma. De todas maneras, es su trabajo y lo vamos a respetar, pero no me gusta la hipocresía", expresó el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, condenó que "no es posible que (la CNDH) no haya hecho nada para que se investigara lo de la guardería ABC y a nosotros nos manden una recomendación por estancias infantiles, cuando lo que se está procurando es que no suceda lo que desgraciadamente pasó con la ABC".

"Es como el mundo al revés: los que defienden los derechos humanos están promoviendo una posible y grave violación de derechos humanos", añadió en referencia a la muerte de 49 niños en una guardería de Hermosillo, Sonora, en 2009.

"¿Cómo se van a mantener las estancias infantiles sin seguridad? Por qué el sistema de privatización en las estancias, por qué esta recomendación" de la CNDH, cuestionó López Obrador en Palacio Nacional.

Asimismo, se preguntó por qué la Comisión no actuó "para que se detuvieran las racias, las masacres" en sexenios anteriores y "qué hicieron para exigir la presentación de los jóvenes de Ayotzinapa", en 2014.

"Ya basta de simulación, fuera máscaras, pero tienen todo su derecho. Si el poder judicial decide que se modifiquen las leyes, lo hacemos", garantizó el presidente.

El pasado 10 de junio, la CNDH emitió una recomendación al gobierno federal para reconsiderar su decisión de cerrar las estancias infantiles subrogadas, con el argumento de que se violan los derechos humanos de los niños.