Cuestiona Sheinbaum acusaciones de lavado contra bancos en México

Luego de que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de "lavado" de dinero para cárteles de la droga y les prohibió "algunas transferencias de fondos", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "no hay ninguna prueba".

"No hay ninguna prueba, son dichos, no hay ninguna prueba de dónde está el 'lavado' de dinero", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 26 de junio en Palacio Nacional.

Ante gobernadores y gobernadoras que asistieron a la presentación de los Polos de Bienestar, la Presidenta indicó que se solicitó más información al Departamento del Tesoro porque la mayor eran transferencias que se hacían a través de estas instituciones financieras, de empresas chinas con mexicanas.

"El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay 'lavado' de dinero. Tiene que haber pruebas, ni lo negamos ni lo aceptamos, si hay pruebas de la investigación de la UIF o de la CNBV de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente", declaró el titular del Ejecutivo federal.

"Se tiene que demostrar que hubo 'lavado' de dinero, no con dichos sino con pruebas contundentes", añadió.

No hay impunidad frente al "lavado" e incluso estamos fortaleciendo el sistema financiero, dijo.

Insistió en que México no se subordina a nadie: "Colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, no somos piñata de nadie, a México se le respeta".

Mencionó que se inició una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo lo mismo: "Se encontraron faltas administrativas, que no son prueba de 'lavado' de dinero".

Comentó que la UIF investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que están asociadas con un presunto lavado de dinero: se encuentra que tienen convenios con México desde hace muchos años y otras interacciones "que no muestran que hay algo malo".

Aseveró que son bancos muy pequeños y el sistema financiero es muy fuerte, además que "México tiene muchas acciones contra el 'lavado' de dinero".

La Fiscal de EU está desinformada: Sheinbaum

Luego que ayer Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, incluyó a México en su lista de "países adversarios", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la fiscal estadounidense "no está muy informada".

A pregunta expresa en la conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo federal destacó que se está a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de la Unión Americana, por lo que indicó que seguirá la colaboración, pero, recalcó, siempre en el marco de la soberanía y en el respeto entre ambas naciones.

"No está muy informada, la verdad. Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el secretario de la Defensa y Marina al Comando Norte en estos días en reciprocidad por la visita que se recibió hace una semana del Comando Norte a Santa Gertrudis, en Chihuahua. Entonces hay mucha coordinación.

"Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero, va muy avanzado. Siempre en el marco de la soberanía de cada país y del respeto entre los dos gobierno. Entonces esa es nuestra posición, se va seguir colaborando coordinando sin subordinación", dijo.

"Ha disminuido el cruce de fentanilo, reconocido por la agencia de Aduanas y Migración de los Estados Unidos, de México a Estados Unidos. Hay un reconocimiento de la disminución de los homicidios en México (...) Entonces no tiene sustento lo que dijo la secretaria del Departamento de Justicia".

-----México en la lista de "países adversarios enemigos"

Ayer miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a México en su lista de "países adversarios enemigos" y advirtió que "no nos dejaremos intimidar".

Durante una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado, sobre el presupuesto 2026, el senador Lindsey Graham preguntó a Bondi sobre Irán, en el contexto de la reciente crisis con Israel y la participación de Estados Unidos, con el bombardeo a las instalaciones nucleares.

"¿Puede decir al régimen iraní: 'No nos van a intimidar para evitar que hagamos lo que es mejor para Israel y para nuestra propia seguridad?", interrogó el senador republicano.

"Trump lo ha dicho alto y claro: ¡No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro gracias al liderazgo de Trump! No solo de Irán, sino también de Rusia, China y México", afirmó Bondi.