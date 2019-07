Cuestionan ambigüedad de AMLO en torno a comunidad LGBTI

La ambivalencia del presidente Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la agenda del colectivo LGBTI, que busca el reconocimiento pleno de la diversidad sexual en México, asegura a EL UNIVERSAL Amaranta Gómez Regalado, antropóloga y muxhe zapoteca.

"Una muestra muy clara y peligrosa de la ambigüedad de López Obrador es conmemorar el día internacional contra la homofobia el 17 de mayo y acto seguido, al ser preguntado por un periodista si mandaría una propuesta de ley federal para el matrimonio igualitario, responder que su intención es someter a consulta esos derechos.

"Su ambivalencia es un peligro para nuestra agenda, pero no quitamos el dedo del renglón", señaló la indígena muxhe que participó en la Casa de América de Madrid en un foro internacional sobre Derechos Humanos.

Amaranta dijo que están trabajando desde los diferentes estados de la República para implementar la agenda LGBTI, pero reitera que la ambigüedad de López Obrador y las resistencias al interior de Morena son obstáculos añadidos.

"Ahora tiene (AMLO) un coqueteo muy claro hacia los grupos religiosos a los que recibe en Palacio Nacional, en Yucatán les acaba de dar una concesión de radio, llama a leer la Biblia en actos públicos y a orar por supuesto por el país. Son signos de una violencia tremenda hacia el Estado laico, que venía protegiendo la agenda de las libertades, desde la agenda feminista hasta la agenda LGBTI", indica la indígena zapoteca.

En un plano más general, la integrante del Comité Nacional Trans considera un absurdo recurrir en los actos públicos al referéndum a mano alzada, ya que los que acuden a un mitin no son representativos a nivel nacional.

"Es medio maquiavelo decir que el mecanismo de consulta es el único que puede definir una política o una toma de decisión para algo trascendental, como es el tren maya por ejemplo.

"Hay muchas resistencias al interior del propio partido de López Obrador, pero también hay muchas oportunidades de gente que está en el poder ahora, en la legislación sobre todo, para poder sacar adelante la agenda LGBTI. No se puede someter a consulta. Hay que legislar, porque estamos hablando de derechos que no se pueden regentear", precisa la antropóloga social.