Cuestionan versión sobre que Mesa Directiva ordenó operativo en Congreso de la CDMX

Alcaldes electos de oposición pusieron en duda la versión de que la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México había solicitado vigilancia para la sesión extraordinaria del lunes, cuando fueron agredidos por policías capitalinos.

El pasado lunes, alcaldes de oposición fueron agredidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) que resguardaban el recinto legislativo capitalino. En el hecho resultó con una herida en la nariz la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón.

En el espacio "Atypical Te Ve", de Carlos Alazraki, alcaldes electos de oposición cuestionaron la explicación que dio el secretario de Gobierno, Martí Batres, sobre que la vigilancia extra en las inmediaciones del Congreso de la CDMX fue por solicitud de la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Patricia Bárez (PAN), quien giró un oficio a la SSC.

"¿Ahora ya le das esa facultad a la presidenta, ahora ya manda sobre la policía?"

Al respecto, Margarita Saldaña de Azcapotzalco, indicó que por un lado, Claudia Sheinbaum dijo que era un operativo por fiestas patrias, mientras que Batres argumentó que era por orden del Congreso.

En su intervención, Santiago Taboada, alcalde electo de Benito Juárez, cuestionó la explicación que dio el secretario de Gobierno.

"El Congreso siempre pide el resguardo de sus instalaciones, no el operativo de cerrar calles, dice, no, que casualidad que la presidenta del Congreso que es panista, así dijo (Batres), fue la que ordenó el operativo. Cómo, ahora ya le das esa facultad a la presidenta, ahora ya manda sobre la policía, en verdad, ya no saben ni que inventar y fue una idiotez esa declaración, decir que la presidenta manda sobre la policía, o sea, la presidenta ordenó cerrar Cuba, cerrar Donceles, cerrar Eje Central, cerrar Callejón, cerrar Marconi".

En ese momento intervino Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc: "ordenó golpear a los alcaldes, si tiene esa facultad entonces preocupate, yo de verdad invito a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que reflexione en su aspiraciones por ser candidata a la Presidencia de la República, no puede ser que una persona que no tiene el control de su policía y además no tiene la capacidad de coordinarse y de trabajar con nueve personas, más de la mitad de la población, entonces no tienes capacidad de aspirar a la presidencia de la República cuando la forma en que vas a resolver las cosas es a través de la violencia".

En el programa estuvieron presentes Giovani Gutiérrez de Coyoacán, Luis Gerardo Quijano de la Magdalena Contreras, Margarita Saldaña de Azcapotzalco, Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo, Sandra Cuevas de Cuauhtémoc, Santiago Taboada de Benito Juárez y Javier Lozano.