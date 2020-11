Cuitláhuac García se lanza contra SCJN por reforma electoral

El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haber echado abajo una reforma electoral que disminuía en un 50 por ciento las prerrogativas a partidos políticos.

"Quienes tiraron esto no se quieren desenmascarar pero con esto queda claro cuál es su interés, el dinero que está en los partidos políticos, ¿quiénes celebran esta decisión? Ellos", acusó.

Los magistrados declararon la invalidez de dicha reforma electoral que contemplaba eliminar la revocación de mandato del gobernador, disminuía la estructura electoral municipal y quitaba recursos a partidos para las elecciones del año entrante, cuando se renovarán las 212 alcaldías y las 50 diputaciones locales.

El Ejecutivo lamentó la determinación, pues dijo que los partidos políticos promovieron acciones legales porque tienen interés en el dinero que se les iba a reducir.

"Se desenmascaran aquellos que dicen que por qué no hay mejores hospitales cuando los dejaron abandonados y ahora pretenden quitarnos el dinero, no lo van a lograr", afirmó.

Cuestionado sobre la revocación de mandato, justificó que la reforma "no tenía nada que ver con ello".

--"No soy Yunes, ni soy Duarte, para que quede claro"

El morenista dijo que "el que nada debe, nada teme" porque no es igual que sus antecesores.

"No soy Yunes, ni soy Duarte, para que quede claro", dijo el mandatario, quien manifestó que respetará al final la resolución del máximo órgano de justicia en el país.

Agregó que los ministros no discutieron el fondo de la reforma sino el procedimiento legislativo, lo cual consideró "le causa extrañeza" debido a que es "poco usual" que esto ocurra.

"La lamentamos porque lo hicieron sin discutir el fondo de la reforma, quienes apelaron a esa instancia esgrimieron argumentos de procedimiento y pensamos que hubo un juego político más que de razones en esto por parte de quienes la apelaron, fueron los partidos de oposición que se vieron afectados en sus bolsillos y buscaron la manera de quitar este ahorro para llevarse el dinero ellos, con argumentos de procedimiento".

García Jiménez insistió en que la reforma buscaba disminuir el gasto destinado a los procesos electorales, pues aseguró que son excesivos, especialmente el financiamiento a partidos políticos.

"El tema era producir ahorros porque estamos ante una situación difícil, bajaron los ingresos y lo que corresponde a un gobierno responsable es ahorrar y buscar en qué gastar menos, por eso pensamos y lo sostenemos que el gasto electoral es excesivos sobre todo en financiamiento a partidos políticos".

Recordó que la proyección presupuestal planteada era ahorrar 474 millones 251 mil 494 pesos, al pasar de mil 182 millones 65 mil 211 pesos a 707 millones 813 mil 717 pesos, lo cual dijo serviría para incrementar proyectos de obra pública, acelerar el plan de rehabilitar hospitales así como de escuelas.

Además de los partidos políticos, el Consejo Consultivo Indígena de los Pueblos Originarios y Mexicoafricanos del Estado de Veracruz, también presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en protesta porque no se impulsó consultas a los pueblos indígenas en materia electoral.

"El sentimiento es que pese a todas las adversidades y todos los bloqueos que tuvimos hoy nos asiste la razón", expresó la representante de Consejo Consultivo Indígena y Gobernadora De los Pueblos Originarios y Mexicoafricanos del Estado de Veracruz, Rosita Martínez Facundo.