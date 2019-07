Cumple 24 horas toma del Centro de Mando de la Policía Federal

A las 6:00 de la mañana de este jueves se cumplieron 24 horas de iniciada la toma de instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal (PF) por parte de elementos inconformes con ser enviados a las filas de la Guardia Nacional.

Con el respaldo de 150 elementos de la PF y una docena de familiares, las entradas del Centro de Mando, localizadas en la alcaldía Iztapalapa, son resguardas por policías que sólo permiten la entrada de sus compañeros, así como de familiares.

Uno de los policías federales que hace guardia en una de las puertas asegura que el Centro sólo se entregará cuando el gobierno federal, por medio del secretario de Seguridad Alfonso Durazo, se siente a dialogar y responda a su pliego petitorio.

"Mientras eso no ocurra no estamos dispuestos a entregar las instalaciones y el bloqueo a esta parte de Periférico continuará", afirmó.

Para las 9:00 de la mañana de este jueves se convocó a un paro nacional en todos los centros de trabajo de integrantes de la PF para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador solución a sus exigencias, entre ellas el pago de bono de operatividad completo, que se respete el mando civil en Guardia Nacional, no más malos tratos de parte de militares, que no se les discrimine por sobrepeso o tatuajes, que se les respete antigüedad y grados.

Además se prevé que hoy se presente un amparo indirecto -al que se han sumado alrededor de 600 elementos- ante un juzgado de Distrito en Materia Administrativa contra la transferencia de policías federales a la Guardia Nacional.

Por segundo bloquean la México-Pachuca

Por segundo día consecutivo elementos de la Policía Federal continúan con la protesta y bloquean la México-Pachuca con dirección a Ecatepec.

Los elementos rechazan su incorporación a la Guardia Nacional y el retiro de un bono.

A través de redes sociales el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que los inconformes se encuentran sobre la autopista México-Pachuca a la altura de Lerdo de Tejada en dirección a Ecatepec de Morelos.

Autoridades sugieren como alternativa vial avenida Centenario y su continuación Vía Morelos y avenida Gran Canal.

Desde la madrugada de ayer, más de mil agentes de las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería tomaron de manera pacífica el Centro de Mando de la corporación, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, en protesta por la pérdida de derechos laborales, como el bono de operatividad de poco más de 9 mil pesos, y porque, afirmaron, les pidieron su renuncia antes de ser integrados a la Guardia.