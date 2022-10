Cumplen un año sin hogar desplazados de Atatlahuca, Guerrero

A-AA+

JUXTLAHUACA, Oax., octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Al cumplirse un año de que un grupo armado desplazara a decenas de familias de las comunidades de Mier y Terán, Ndoyonuji y de Guerrero Grande, pertenecientes al municipio de San Esteban Atatlahuca en la Mixteca de Oaxaca, los pobladores exigen justicia y reparación de daños, así como localización de cuatro desaparecidos.

Este fin de semana se cumplieron 12 meses desde que decenas de familias de tres comunidades del municipio de Atatlahuca huyeron de sus hogares, tras una ola de violencia que dejó como saldo el incendio de casas, así como desapariciones de personas.

Por la tarde de este domingo, en grupo de familias de Ndoyonoyuji víctimas de desplazamiento forzado, refugiadas en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), marcharon desde el monumento a la identidad hasta llegar al centro de la ciudad de Tlaxiaco, para exigir justicia y reparación de daños, por los hechos violentos de hace un año.

"Exigimos justicia al gobierno federal", "No más desapariciones forzadas a defensores de los bosques", se leían las exigencias de los manifestantes. En entrevista con EL UNIVERSAL, os afectados señalaron que, hasta el momento, siguen desaparecidas cuatro personas, entre ellos la activista Irma Galindo.

Igualmente expusieron que, hasta el momento, las dependencias responsables no han atendido el tema de las familias, por lo que viven incertidumbre al no saber si en algún momento podrán retornar a su comunidad o serán reubicados en otro espacio, luego que sus casas fueran quemadas durante los días 21, 22 y 23 de octubre del 2021.

"Hasta ahorita, de parte de los gobiernos estatal o federal no se ha atendido ninguno de los problemas, tampoco se ha construido una sola vivienda, ni se ha detenido a ningún responsable de esos ataques. Tampoco existe algún informe de los desaparecidos, para saber qué pasó", dijeron.

Durante la protesta, Valerio Riaño, uno de los desplazados, señaló que la exigencia es por justicia, para "que se castigue a los asesinos de nuestros compañeros, la reparación integral de los daños y pues también que le den atención al problema que estamos viviendo, porque nadie está fuera de sus casas por gusto".

Recordó que durante los tres días de conflicto, fallecieron dos personas; sin embargo, a consecuencia del problema que ya venía dándose desde el 2019, hubo otras dos personas que perdieron la vida.

Las víctimas detallaron a este medio que se encuentran en incertidumbre debido a la falta de atención de los gobiernos, tanto del estado como del federal, esto, al no avanzar en las mesas de diálogo, por lo que desconocen si retornan o no a su pueblo.

"Pues nuestra propuesta sigue siendo la reparación de los daños y el retorno o en su caso, la reubicación de las familias afectadas, además del castigo a los culpables, porque es la hora que no se ha procesado a nadie", denunciaron.

Añadieron que la última mesa de diálogo que sostuvieron con dependencias fue hace tres meses y hasta la fecha, nadie les ha informado nada: "Quedamos que primero se avanzaría en el tema de castigo a los responsables de los hechos y de nuestros compañeros y luego retornar a nuestra comunidad, pero no ha habido nada", lamentaron.