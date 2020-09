"Cúpula de Morena ya palomeó a Muñoz Ledo y Citlalli Hernández", dice Flavio Sosa

El aspirante a Secretario General de Morena, Flavio Sosa Villavicencio, aseguró que este partido está en crisis, paralizado y desorganizado ante una Derecha que está sobre el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, dijo, la actual dirigencia nacional está actuando con burocracia y con serios señalamientos de malos manejos de los recursos públicos que recibe este instituto político nacional.

"Morena está en una grave crisis y por eso hemos llegado hasta acá. Nosotros que somos los que más criticamos al INE (Instituto Nacional Electoral) y al Tribunal Electoral (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), ahora son ellos quienes organizan nuestro proceso electoral. De lo contrario hubiéramos (elegido) a nuestro presidente con normalidad".

En conferencia de prensa también denunció que, en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a cargo de Alfonso Ramírez Cuéllar, les dijeron que los "buenos" para dirigir al partido son los parlamentarios Porfirio Muñoz Ledo (diputado federal) y Citlalli Hernández (senadora).

Ante lo cual Flavio Sosa aseguró que no están de acuerdo en que les quieran poner "línea" sobre quién debe dirigir al partido.

"Los respetamos (a Porfirio Muñoz y Citlalli Hernández) pero no estamos de acuerdo en que nos quieran dar línea. Nosotros decimos que se equivocaron de partido. Morena debe ser un partido democrático, en movimiento, que defienda las causas sociales, del feminismo, del medio ambiente, los derechos humanos y la justicia social", afirmó.

Sosa Villavicencio, exdiputado local por el Partido del Trabajo (PT), y exlíder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), también criticó la cercanía de Morena con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el apoyo a gobernadores como el de Baja California, quien buscó ampliar su mandato de dos a seis años, así como la opacidad en el manejo de los recursos públicos que recibe el partido.

Tras señalar que envió un oficio a la Comisión de Honor y Justicia de Morena, y adjuntar pruebas al INE, el exdirigente social señaló que dicha comisión determinó que existen elementos suficientes para probar su militancia.

Finalmente aseguró que la anterior dirigencia de este instituto político no fue capaz de organizar y crear estructura a partir de la base electoral que votó por López Obrador.

"Por eso me postulé a Secretario General de Morena. Creo tener la experiencia, el temple y la capacidad", dijo.