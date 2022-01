Custodian estatua de AMLO en Comisaría de Atlacomulco

Sin piernas y sin cabeza se encuentra la estatua en cantera rosa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bajo custodia en las oficinas de la Comisaría Municipal de este ayuntamiento que a partir de este 1 de enero volvió a ser gobernado por el PRI, en coalición con el PAN y PRD.

Autoridades de Atlacomulco afirmaron que reprueban el acto de derribo de la escultura ocurrido en la primeras dos horas del nuevo gobierno que encabeza la alcaldesa priísta Marisol Arias Flores, cuando aún carecían de personalidad jurídica, para iniciar algún tipo de investigación.

No obstante aseguraron que darán "seguimiento de manera formal ante la autoridad competente a la indagatoria para esclarecer los hechos", afirmaron autoridades dé Atlacomulco.

Hasta el momento la presidenta municipal no se ha pronunciado sobre si volverán a colocar la escultura de AMLO en el pedestal donde fue colocada el 29 de diciembre en la avenida Isidro Fabela, por el ex alcalde morenista Roberto Téllez Monroy.