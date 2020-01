"Customizan" niños Dios de "Joker", "Thundercats" y "Gokú"

Galería 1 de 6

Diversos católicos alistan a sus Niños Dios para el festejo del día de la Candelaria, que se realizará el 2 de febrero.

En las calles Talavera, Venustiano Carranza y Alhóndiga, en el Centro de la Ciudad de México, los capitalinos pueden vestir al Niño Dios por precios que van desde los 10 hasta los 250 pesos.

La diferencia del costo económico varía según el tamaño y el atuendo, comentaron vendedores.

En la víspera de la celebración del Día de la Candelaria, en esta zona, hay decenas de puestos donde se puede vestir al Niño Dios. Uno de ellos es el Victorina, quien por 25 pesos coloca el fondo que usará la figura.

También hay puestos que ofertan todo el atuendo. Se puede encontrar desde ropa de azteca, médico, el niño de la misericordia, de cristo rey, San Judas Tadeo, de Juan Diego.

Ángela, quien tiene más de 48 años vendiendo ropa, comentó que el más solicitado es el atuendo de médico.

Hay personas que deciden vestirlo de forma tradicional, es decir, sólo con su ropón blanco. Por ejemplo la talla 15, cuesta 80 pesos y va aumentando 10 pesos según el tamaño, y la más cara alcanza los 220 pesos cuando es talla 40, contó Paola quien lleva 30 años en ese negocio.

De igual manera hay establecimientos que sólo se dedican a la venta de accesorios, como sillas, moisés, crucifijos, coronas y flores los precios varían según el material del cual estén elaborados. "Hay personas que no les gusta que su Niño Dios se les raye su cabeza, con la corona de metal entonces prefieren comprar una de flores", aseguró Josefina.

Niños Dios no tradicionales

La tradición generalmente se avoca a que la vestimenta sea sobre un santo o un arcángel. Sin embargo, desde hace ya varios años han aparecido vestimentas que no se apegan a la catolicidad.

El año pasado fue el Niño Dios "huachicolero", en el marco de la lucha contra el robo de combustible que emprendió a inicios del 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Diversos católicos veían como una burla que vistieran a los Niños Dios como "huachicolero", lo mismo que ha sucedido cuando los visten de futbolistas, de hombre araña o de migrante.

Niños Dios de "Baby Yoda", "Joker" e "Iron Man"

Recientemente, en redes sociales se comenzaron a vender Niños Dios de "Gokú", "Joker", "Leono" y otros personajes.

Ricardo, quien radica en Morelos y es creador de los Niños Dios "customizados" comentó en entrevista para EL UNIVERSAL que la idea le surgió de ver como otras personas disfrazaban a sus Niños Dios de mariachi, doctor o algunos con las playeras de equipos de futbol.

"La idea surgió hace unos años y fue a partir de que vi que algunas personas dsifrazaban a sus niños de doctores, mariachis o le ponían una playera de futbol, pero se quedó en eso. Aunque hace dos semanas tuve tiempo, tuve que hacer nuevos diseños y manos a la obra".

Además de personajes como el "Joker", Freddie Mercury o "Goku", Ricardo nos confesó que también le han pedido de "Iron Man", de luchadores mexicanos como "La Parka" o "El Santo" además del personaje de la serie "The Mandalorian", "Baby Yoda". Además de que en el proceso de realización se lleva un día.

"Tengo más, algunos me han pedido de 'Baby Yoda', David Bowie, de algunos luchadores como 'La Parka' y vamos a hacer unos de 'Iron Man'".

Al ser una tradición mexicana, estos Niños Dios han generado opiniones diversas entre el público pero para Ricardo no hay problema por este tipo de comentarios. Aunque aclara que con la iglesia no ha tenido problema alguno.

"Algunos si me han dicho que les gusta mucho, han pedido diseños específicos, en general los comentarios son buenos y están dándome una retro alimentación positiva, también me han dicho que porque no pintas a tu mamá y te la compró pero no me enfocó en eso, me enfocó más en lo positivo y con la iglesia no han existido problemas hasta este momento".

EL UNIVERSAL le preguntó sobre el precio y cómo es el proceso de envío, ya que la venta de los Niños Dios solo se encuentra disponible en línea.

"El precio es partir de 450 hasta los 600 aunque depende el personaje y el tamaño del niño, cuando me piden dos niños, el envío yo se los regalo pero cuando es uno solo, les cuesta 100 pesos más por el envío".