D. Colmenares se anota para la ASF

Ciudad de México.- El auditor Superior de la Federación, David Colmenares, acudió este jueves a la Cámara de Diputados para registrarse como aspirante a la reelección en el cargo.

En punto de las 17:00 horas arribó a San Lázaro para entregar los documentos que validan su registro, de acuerdo con la convocatoria emitida por la Comisión de Vigilancia a la ASF.

Ataviado con un traje gris, camisa azul cielo, una boina y en silla de ruedas, estuvo resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad, que incluyó personal de la propia Cámara de Diputados, y cierres en varios puntos.

Tras su llegada, permaneció por 30 minutos entregando la documentación y abandonó las instalaciones sin dar declaraciones a la prensa, bajo el argumento de que "los medios me tratan mal".

David Colmenares busca reelegirse en el cargo para el periodo 2026-2034.

Colmenares está al frente de la ASF desde marzo de 2018 y terminará su periodo en marzo.

Sin embargo, no es bien visto por todos dentro del régimen, ya que el 25 de enero, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, demeritó la actuación de Colmenares, al señalar que "en los últimos años ha disminuido la importancia de la ASF como organismo facilitador de la rendición de cuentas, al imponer una agenda política con intereses propios".