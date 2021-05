Da a luz afuera de hospital en Edomex; acusan falta de atención

Una mujer dio a luz en la banqueta, a unos metros del Hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo y Costilla de Los Reyes La Paz, presuntamente, porque de manera inicial le negaron la atención.

En un video que se difundió en las redes sociales, se observa que una mujer está tendida en la banqueta y otra fémina sostiene a un bebé que acaba de nacer. A un costado se encuentra un hombre tratando de asistir a la madre y al neonato.

--Atienden a mujer en la banqueta

"¡Nunca llegó la pinc... ambulancia!", se escucha la voz de un hombre, aparentemente, el que grabó los hechos, quien le dice a la mamá que su hijo está vivo.

A la distancia se oye que alguien comenta que el bebé ya está morado y el hombre que asiste a la mujer le dice que ahí está su hijo.

Esa misma persona le grita a policías municipales que llegaron en una patrulla pick up para que meta a la mamá y al recién nacido al hospital, pero los oficiales le responden que no pueden, por lo que el hombre se enoja y los insulta a los uniformados.

"¡Necesita entrar al hospital oficial, el niño está morado, mire se va a morir. ¡Se va a morir el niño!", le dice el hombre que graba a uno de los miembros de Seguridad Pública que arribaron en la patrulla 245.

"¡Una put.. camilla, cab..!", grita desesperado el hombre que está a un lado de la mamá y de su bebé.

La otra mujer que sostiene al recién nacido trata de reanimarlo, mientras el hombre que graba afirma que "ya está bien el bebé".

La madre se quita un chaleco que lleva puesto para envolver a su hijo y el hombre que está con ellos grita que le tienen que quitar los mocos al recién nacido para que pueda respirar.

"¡Necesitamos ir al puto hospital, que la trasladen. Este es el Hospital Materno Infantil!", señala el hombre que le brinda ayuda a los otros transeúntes que ya se acercaron a ellos.

En las imágenes se ve que dos personas hablan con uno de los policías que está en la patrulla, mientras se acerca otra mujer para auxiliar a la madre y al neonato.

"¡Entre todos los cabrones vamos a llevarla, entre todos los hombres vamos a llevarla!", vocifera el hombre que las asistió.

--Acusan falta de atención

El ayuntamiento de Los Reyes La Paz informó que los hechos ocurrieron a las 17:40 horas del sábado, cuando dos policías que circulaban bordo de la unidad 219 sobre la carretera México-Texcoco se detuvieron porque varias les pidieron ayuda, pues estaba tendida en labor de parto una mujer de 29 años de edad.

Los transeúntes les comentaron a los oficiales que en el Hospital Materno Infantil no la recibieron, caminó 30 metros hacía la banqueta y ya no pudo desplazarse, se tendió en el piso porque su bebé ya iba a nacer.

Según el reporte, los policías pidieron una ambulancia, pero no llegó a tiempo. Al lugar acudió otra patrulla, la 245 que se ve en las imágenes.

De acuerdo a la corporación local, la mamá y su hijo fueron ingresados al Hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo y Costilla.

Hasta el momento el Instituto de Salud del Estado de México no ha dado su versión de los hechos.