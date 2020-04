Da IMSS aval a 50 mil registros para obtener créditos

Hasta este sábado, 50 mil 309 microempresarios fueron aceptados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir un crédito de 25 mil pesos que los ayude ante la contingencia por el coronavirus. Al mismo tiempo, los beneficiarios reciben la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se les agradece que no hayan despedido a ninguna persona durante los primeros tres meses del año.

El pasado viernes, en conferencia en Palacio Nacional, el titular del IMSS, Zoé Robledo, explicó que conforme los interesados ingresaban y completaban su solicitud en el vínculo de Apoyo Solidario a la Palabra, en el portal del mismo instituto, aparecía primero una carta del Presidente.

En ella, el Titular del Ejecutivo agradecía su solidaridad, su fraternidad, y les anunciaba que habían sido seleccionados a este crédito por ser empresas solidarias, al no haber parado actividades y no despedir a personal durante la contingencia.

Sin embargo, José Antonio Crespo, analista político, consideró que esta carta enviada por el mandatario federal viola el artículo 134 de la Constitución, pues dicha norma impide que los recursos del erario sean entregados junto con nombres, voces, imágenes o símbolos que impliquen la promoción personalizada de servidores públicos.

"Esta no es la primera vez que ocurre y parece una constante de la política del Presidente, ha ocurrido con los programas sociales e incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral ordenaron a los servidores de la nación que no portaran camisetas con el nombre de López Obrador cuando realizaran los censos", dijo.

El maestro en Sociología Política también señaló que el Titular del Ejecutivo federal "está haciendo sistemáticamente lo que tanto criticó, principalmente, al PRI: El uso político y electoral de los programas, un uso clientelar de éstos".

Por otra parte Víctor Alarcón Olguín, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que si algún partido político de oposición considera que se violenta el artículo 134 podrá acudir al INE para que inicie una investigación sobre los hechos y, si efectivamente se incurre en alguna anomalía, haya un apercibimiento a López Obrador, una multa o, en un caso muy extremo, una acción penal.

"Esto corresponde a quien crea o asuma que está siendo afectado por esta acción del gobierno, quien considere que el posible proselitismo, incluido en la carta que dirigiera López Obrador, le afecta. Ciertamente es un término muy largo y muy complejo, porque es un proceso con muchas etapas", dijo.

La carta enviada por el titular del Ejecutivo Federal dice: "Me dirijo a ti para sellar el compromiso que significa el entregarte, en nombre del gobierno que represento, un apoyo económico por 25 mil pesos (...) Ojalá y este apoyo contribuya a que tu empresa haga frente a la emergencia sanitaria que, unidos como Nación, superaremos". La misiva, firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, explica cómo se recibirá el apoyo y cuándo se pagará. Autoridades del IMSS han explicado que el recurso será entregado a más de 645 mil pequeños empresarios para que hagan frente al Covid-19.

Presentan más apoyos por Covid-19. Este sábado por la tarde, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, autoridades del Instituto de Se guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Infonavit presentaron sus planes de apoyo para los mexicanos ante la pandemia del Covid-19.

"El ISSSTE pone a disposición del programa de reactivación económica un fondo de 35 mil millones de pesos que serán asignados, distribuidos, en más de 672 mil créditos personales", indicó el director de esa dependencia, Luis Antonio Ramírez.

Agregó que, de la cantidad que originalmente se tenía contemplada, hubo un aumento de 4 mil pesos para cada crédito y también se disminuyó la tasa de interés. Estos apoyos económicos tendrán el objetivo de reactivar la capacidad de compra de los trabajadores del Estado.

En tanto Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, dijo que la dependencia beneficiará a unos 2 millones de mexicanos con la colocación de créditos para la vivienda. "(Los créditos) se pueden usar para comprar vivienda, remodelar o ampliar, construir en terreno propio o pagar una hipoteca, también se puede utilizar el ahorro del instituto para pagar un pasivo hipotecario que tengan en otra institución financiera", explicó Carlos Martínez.

Será a partir de este lunes cuando, al menos las personas seleccionadas por el IMSS, comenzarán a recibir sus créditos con los cuales se espera que puedan reactivar la economía de sus pequeños negocios. Desde días anteriores Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el presidente López Obrador han reconocido que los microempresarios beneficiados hicieron caso a las instrucciones de cerrar sus negocios por el Covid-19, y a pesar de eso mantuvieron todos sus empleos.

Quienes quieran tramitar un crédito solidario a la palabra con el IMSS pueden ingresar a la página de la dependencia y seguir las instrucciones. De igual forma con el ISSSTE y el Infonavit.