Da positivo a Covid-19 coordinador del PRD en Congreso del Edomex

Omar Ortega Álvarez, diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Legislatura mexiquense, a quien aún se le ubica como dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, informó esta mañana que resultó positivo en la prueba de Covid-19.

"Tengo síntomas leves, me encuentro en aislamiento y bajo el protocolo de cuidados dictado por las autoridades sanitarias. A su vez me he comunicado con las personas con las que tuve contacto reciente, para tomar las previsiones necesarias", indicó Omar Ortega.

Desde su aislamiento aseguró que seguirá atendiendo sus actividades legislativas y partidarias través de medios electrónicos.

Omar Ortega pidió a la población que "no bajen la guardia ante el Covid-19, cuídense y cuiden a los demás.