Dalai Lama sí ve una mujer como sucesora... pero que sea atractiva

En entrevista con BBC News, el Dalai Lama aseguró que no ve como impedimento que su sucesor espiritual se trate de una mujer, siempre y cuando ésta sea atractiva.

En el ejercicio realizado por la cadena británica, el jerarca budista repasa, en no más de cuatro minutos, lo que piensa acerca de diferentes temas de la actualidad internacional. Así, Donald Trump, el Brexit, el Tibet, China y una posible sucesora mujer fueron los temas barajeados en esta conversación donde, en el último tema, el supremo religioso afirmó que una mujer lo puede suceder en su posición.

Sin embargo, la reportera de la BBC le recuerda que, anteriormente, el mismo Dalai habría dicho que en caso de que esto suceda debe ser una mujer atractiva porque, en cualquier otro caso, "no sería muy útil".

Ante la risa del budista, la reportera interroga sobre si alcanza a ver por qué muchas mujeres se molestaron por el comentario.

Él, sin más, contesta diciendo que si una mujer Dalai Lama es poco atractiva, las personas van a preferir no voltear a verla. "Muchas personas dirían que eso es objetizar a las mujeres, y se trata sobre quién eres en el interior (para suceder al Dalai Lama), ¿no?", cuestiona la reportera.

"Pues yo creo que son ambas cosas", sentencia el budista. Este comentario ha generado mucha molestia en las redes sociales, donde los usuarios consideran que la respuesta del Dalai Lama es misógina y machista, cuestionando, incluso, la propia apariencia física del religioso.