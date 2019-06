D'Alessio acusa de atacar a atletas a titular de comunicación de FMN

Ernesto D'Alessio, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, responsabilizó a Claudia Ruiz, representante de atletas y titular de la Federación Mexicana de Natación (FMN), de crear cuentas falsas en Twitter y mediante ellas atacar a atletas como Fernanda González, Carolina Mendoza y Adriana Jiménez.

"¿Quién está detrás de estas cuentas que se dedican a ofender, a denostar y a insultar? Claro Claudia Ruiz y sus comparsas. Todos coludidos en la Federación Mexicana de Natación para intereses personales y nunca buscando el interés de quienes son la base de toda institución deportiva: los atletas", dijo D'Alessio en su cuenta de Twitter.

El político se refirió a un mensaje de una usuaria en redes, Claudia Morales, quien publicó una foto en Twitter, en la que salían Mendoza, González y Jiménez. La fotografía venía acompañada de un mensaje acusándolas, en la que las calificó como vividoras.

"Conade ¿cuándo le bajas la beca a las tres amiguis vividoras? Adriana Jiménez (juega un) deporte de feria y da lo mismo si salta en una feria o en China; Carolina Mendoza no va a Juegos Panamericanos y ya no le sirve acostarse con ex funcionarios; Fernanda González tampoco va a Panamericanos y está jodida del hombro, años de luz de los Juegos Olímpicos de Tokio", se lee en el tuit.

Por otra parte, Jiménez y González respondieron al tuit. "Gracias por estar al pendiente de mi salud. Y de mi vida en general. Si así con mi hombro lesionado soy la máxima medallista de la historia en Juegos Centroamericanos y del Caribe, imagínate al 100 por ciento. Qué maneras tan baja de atacar a quienes no se meten con nadie. Mucha luz", mencionó González.

Por otra parte, el promotor del deporte, Dieter Holtz, señaló que las personas que crean este tipo de cuentas son bajas. "Usar cuentas creadas específicamente para golpear, y golpear gacho, para debilitar psicológicamente y moralmente a gente que representan una amenaza a intereses personales o de grupo es, primero, obvio, y segundo, una bajeza y cobardía".