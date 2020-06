Damnificados del sismo de 2017 en CDMX exigen otra revisión de edificios

Los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 exigieron una nueva revisión para los edificios afectados, luego de que se registrara un sismo de magnitud 7.5 esta mañana.

A través de su cuenta de Twitter, los damnificados unidos de la Ciudad de México publicaron un mensaje compuesto de tres puntos en los que piden apoyos para las personas que se han visto afectadas por los recientes sismos.

Aseguraron que este tipo de situaciones resultan sumamente difíciles para todos ellos, pues revive los momentos vividos en 2017.

"Cómo pueden imaginar ha sido un momento sumamente difícil para nosotras y nosotros. Ante ello queremos declarar que: 1. Exigimos revisión estructural inmediata y prioritaria a los edificios afectados por el #19S", tuitearon.

Agregaron que sismos tan fuertes abren la posibilidad de nuevos damnificados y que a tres años del "S19" aún no tienen avances sobre la situación.

"2. Siguen los fuertes sismos, puede haber nuevos damnificados en cualquier momento y a 3 años del #19S no hay certezas para nadie. 3. Nos preocupan los que siguen fuera de casa o los posibles afectados de este sismo", finalizaron.

SISMO DE 7.5 AFECTA A 10 ESTADOS

Un fuerte sismo ha sacudido esta mañana a la Ciudad de México y a varios estados del centro de la República. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que tuvo una magnitud de 7.5. Se reporta que el epicentro fue 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca.

A las 10:29 horas comenzó a sentirse el movimiento telúrico, luego de que sonara la alerta sísmica a través de los altavoces de la capital del país. De acuerdo con los primeros reportes, el temblor se percibió en los estados de Oaxaca, Guerrero, la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Morelos.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (Semar) notificó que se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 113 centímetros sobre el nivel de la marea.

Minutos después de las 12:08 horas, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se dirigió en un mensaje a la nación para dar el reporte más reciente sobre los daños ocurridos por el sismo.

Con la información de David León confirmó el fallecimiento de una persona en Huatulco debido a un derrumbe cerca del epicentro y anunció que una persona más resultó herida.

El mandatario mexicano tomó nota de las especificaciones que León le informó. "Me dice que afortunadamente no hubieron daños graves. Son derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron unas marquesinas, bardas, pero nada grave. Las instalaciones estratégicas también no sufrieron ningún daño, esto es puertos, aeropuertos, las refinerías, las hidroeléctricas, todo está en buen estado", dijo.